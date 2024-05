Suspeitos são presos por furto de celular durante a Marcha Para Jesus

A Polícia Civil prendeu três estrangeiros que se infiltraram durante o evento Marcha Para Jesus, realizado na quinta-feira (31), em São Paulo. Conforme os investigadores, o trio se “misturou” em meio a multidão para tentar furtar celulares dos participantes.

A operação da Polícia Civil foi previamente definida baseada em locais com maior incidência criminal. Durante o percurso, os agentes à paisana acompanharam o deslocamento do público pelas ruas de São Paulo.

Os policiais observaram que o trio estava se chocando propositalmente com as pessoas que participavam do evento, “formando uma roda em torno do alvo para praticar o furto”.

Em determinado momento, um dos suspeitos se aproximou de uma mulher e pegou um celular da bolsa dela. Ele foi observado por um dos agentes da Polícia Civil. Em seguida, o homem foi detido na companhia dos outros dois comparsas.

Com o trio, os policiais encontraram o celular da vítima. Os suspeitos, de 20, 24 e 34 anos, foram encaminhados à Delegacia do Turista, que foi montada no evento para receber as ocorrências do evento.

O delegado, que registrou o caso como furto mediante concurso de duas ou mais pessoas, solicitou à Justiça a prisão preventiva dos suspeitos. Conforme a Polícia Civil, os três estrangeiros não possuíam cédula de identidade, “sendo todos sequer possuem profissão lícita no país e nem autorização para residir no Brasil. Ou seja, estão em território nacional com o intuito de cometer delitos”.

Suspeito é detido com cartões bancários

Ainda durante a Marcha Para Jesus, os policiais civis detiveram um falso vendedor ambulante com cartões bancários de outras pessoas.

Conforme os investigadores, havia indícios de que o homem, “estava trocando cartões de vítimas ao tentar adquirir bebidas, passando a efetuar compras em tais cartões”.

O suspeito, de 34 anos, foi abordado. Com ele, os policiais encontraram uma máquina de cartão e três cartões bancários em nomes de pessoas diferentes. O investigado disse que havia encontrado os objetos no chão.

Ele foi conduzido à delegacia da 1ª seccional (centro). O caso foi registrado como localização e apreensão de objetos. O inquérito foi encaminhado para o 13º Distrito Policial (Casa Verde), que investigará o caso.