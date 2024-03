Suspeitos são presos após manter família em cárcere privado na Grande São Paulo

A Polícia Militar resgatou um casal e duas crianças, de 4 e 16 anos, mantidos em cárcere privado por suspeitos durante um roubo a residência no bairro São João, em Guarulhos, na Grande São Paulo, na terça-feira (19).

As equipes chegaram até o endereço para verificar uma denúncia de roubo e flagraram três homens no imóvel, sendo que dois deles vestiam uniformes falsos da Polícia Civil e um portava um distintivo.

Durante a busca na casa, os policiais encontraram a família mantida em cárcere, sendo ameaçada para a realização de transações bancárias. Os envolvidos foram presos por extorsão e as vítimas libertadas.

Com o trio, a polícia apreendeu mais de R$ 5,1 mil, celulares, uma pistola calibre .765, um revólver calibre .38 e 22 munições.

Dois dos envolvidos já tinham antecedentes criminais e, após a verificação do veículo usado no crime, foi constatado que a placa estava trocada. A ocorrência foi registrada no 7° Distrito Policial de Guarulhos.

No mesmo dia, PM liberta mulher e criança na zona leste de São Paulo

A Polícia Militar libertou uma mulher e uma criança, de dois anos, que eram ameaçadas e mantidas reféns em imóvel localizado na região do Itaim Paulista, na zona leste da capital paulista, na terça-feira (19).

Durante o patrulhamento, uma equipe do 29º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), flagrou um casal discutindo na rua. Durante a abordagem, o homem levou a mulher e a filha para dentro de uma casa e ameaçou as duas.

Os agentes, então, solicitaram o apoio do Corpo de Bombeiros e do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate). Após a negociação, o suspeito se entregou. As vítimas foram soltas. A ocorrência foi registrada no 50º Distrito Policial, no Itaim Paulista.