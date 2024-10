Suspeitos envolvidos com o tráfico de drogas são alvos de operação no Vale do Paraíba

As Polícias Civil e Militar cumpriram 16 mandados de busca e apreensão durante uma operação contra o tráfico de drogas na cidade de Aparecida, na região do Vale do Paraíba, e prenderam cinco homens em flagrante nesta quinta-feira (24). No decorrer da ação, uma arma, munições e drogas foram apreendidas.

Após as investigações que levaram as equipes a reunir informações sobre a venda, contabilidade e armazenamento de drogas, os agentes identificaram endereços ligados aos criminosos. O caso foi encaminhado à Justiça, que expediu os mandados de busca e apreensão.

Hoje, 51 policiais militares e 47 civis das delegacias de Guaratinguetá e Aparecida foram mobilizados para cumprir as ordens judiciais no município. Durante as buscas, os suspeitos foram detidos em flagrante com entorpecentes. Em um dos endereços, foi apreendido um revólver com 18 munições. Em outro local, um pássaro silvestre sem registro foi resgatado.

No total, foram apreendidos um saco com pasta base para o refino de cocaína, além de 706 pinos com a droga e 71 porções de maconha. Cerca de R$ 4,5 mil em espécie, anotações sobre a contabilidade do tráfico, balanças e embalagens também foram encontrados.