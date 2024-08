Suspeito preso por roubo entrega irmão, que acaba detido por tráfico

A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (30), um homem foragido da Justiça em uma casa na região de Perus, em São Paulo. Ele é suspeito de participação em um roubo a residência em Catanduva, no interior do estado. Durante a operação, o irmão dele foi detido em flagrante por tráfico de drogas. Na casa, os policiais encontraram 61 tijolos de maconha.

As investigações do roubo cometido no interior paulista levaram as equipes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Catanduva ao endereço do suspeito na capital paulista. Ele morava com o irmão, em duas casas separadas no mesmo terreno. Após cumprir o mandado de prisão, os policiais encontraram as drogas, que pertenciam ao irmão do suspeito, que acabou detido. Um revólver calibre 38 com a numeração raspada também foi apreendido no local.

A operação teve a participação de policiais da 4ª Delegacia de Investigações sobre Roubo a Condomínio (Disccpat). A dupla presa no local foi encaminhada ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). O caso foi registrado como captura de procurado, tráfico de drogas e porte de arma.