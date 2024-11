Suspeito morre após roubo de viatura e confronto com a polícia na Zona Leste de SP

Na manhã da última quinta-feira (28), a Zona Leste de São Paulo foi palco de um incidente que culminou na morte de um suspeito envolvido em um confronto com a Polícia Militar. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o episódio teve início após uma denúncia de roubo de motocicleta, durante o qual duas pessoas teriam sido agredidas.

Ao atender a ocorrência no Jardim Aurora, os policiais se depararam com dois indivíduos suspeitos. Um deles conseguiu evadir-se do local, enquanto o outro, supostamente armado, desafiou os oficiais e acabou subtraindo uma viatura policial. A ação audaciosa deu início a uma perseguição pelas ruas da região.

Uma segunda equipe da Polícia Militar foi mobilizada para interceptar o suspeito, que abandonou o veículo roubado e continuou sua fuga a pé. Durante a operação, houve uma intensa troca de tiros, resultando em ferimentos graves no homem em fuga. Ele foi prontamente levado ao Hospital Municipal Tide Setúbal, onde infelizmente veio a óbito devido à gravidade dos ferimentos.

Em resposta ao ocorrido, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo divulgou um comunicado afirmando que as circunstâncias do caso estão sendo minuciosamente investigadas pelo Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e através de um Inquérito Policial Militar (IPM). O objetivo é esclarecer todos os aspectos relacionados ao confronto e à atuação policial durante o incidente.