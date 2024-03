Suspeito é preso em flagrante após esfaquear homem na Estação Palmeiras-Barra Funda

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante após esfaquear um outro de 47 na Estação Palmeiras-Barra Funda da Companhia Paulista de Transportes Metropolitanos (CPTM) nesta terça-feira, 12.

Segundo a companhia, o desentendimento começou durante o desembarque na Linha 8-Diamante, e a vítima foi atingida no braço, por volta das 16h50, no saguão principal da estação.

A faca utilizada no ataque foi apreendida pela Delegacia de Polícia do Metropolitano (Delpom), que atendeu a ocorrência e efetuou a prisão do suspeito. A vítima do ataque foi socorrida inicialmente por funcionários da própria CPTM, e também compareceu à delegacia. O estado de saúde não foi divulgado.