Suspeito de tráfico tenta subornar policiais, mas acaba preso em Santos

Um homem, de 21 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite de segunda-feira (26), no bairro Estuário, em Santos, litoral sul de São Paulo. O indiciado tentou oferecer dinheiro aos policiais para ser liberado, mas foi preso.

Os policiais militares do 3º Pelotão da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam), do 2º Batalhão de Polícia de Choque, faziam patrulhamento quando viram cinco pessoas agindo de maneira suspeita, momento em que eles foram abordados.

Os suspeitos não carregavam nada, porém, um deles estava escondendo dez papelotes de cocaína na boca

O suspeito disse aos policiais que a droga seria vendida e, em seguida, ofereceu cerca de mil reais para cada policial para não ser preso. O homem acabou detido em flagrante e conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Santos.

O caso foi registrado como tráfico de drogas e corrupção ativa.