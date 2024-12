Suspeito de roubo é capturado em Mogi das Cruzes

Na noite deste domingo (29), um homem foi detido em Mogi das Cruzes após ser acusado de roubar mais de R$ 2 mil de uma residência. A prisão ocorreu na região da Volta Fria, onde o suspeito foi abordado pela Polícia Militar.

Conforme informações da PM, o indivíduo portava um revólver calibre 32 e foi surpreendido enquanto caminhava pela Avenida Joaquim Pereira de Carvalho. Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele não apenas a arma, que continha seis munições, mas também uma bolsa com a quantia exata de R$ 2,7 mil.

A ação policial foi desencadeada após uma denúncia que alertou sobre o roubo em andamento. Ao chegar ao local, a equipe se deparou com o homem e imediatamente procedeu à sua detenção.

As vítimas do assalto relataram à polícia que foram atacadas por um grupo composto por cinco homens, que as agrediram fisicamente utilizando socos, chutes e coronhadas. As agressões cessaram quando as vítimas indicaram onde o dinheiro estava escondido.

Após a captura, o suspeito foi levado à Central de Polícia Judiciária, onde permanecerá à disposição da Justiça. A Polícia Militar continua as investigações para localizar os demais envolvidos no crime.