Suspeito de roubar celulares em Pinheiros é preso pela PM

A Polícia Militar prendeu, na quarta-feira (3), um homem, de 39 anos, na região de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, tentando roubar a passageira de um táxi. O suspeito já era procurado pelos policiais. Ele estava com a prisão temporária decretada desde maio, após ter roubado celulares de clientes de um restaurante em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo.

O criminoso era investigado pelo 14º Distrito Policial. As vítimas do roubo, praticado em 27 de maio, reconheceram o envolvido no crime. Com as informações apuradas pelos investigadores, a Justiça decretou a prisão do suspeito.

Ontem, durante o patrulhamento para prevenir roubos e furtos na zona oeste da capital paulista, os militares do 23º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano observaram o suspeito em uma moto, com a placa encoberta, parando ao lado de um táxi. A equipe se aproximou e viu o momento em que o homem, armado, tentava roubar os pertences da passageira. Ao perceber a presença da PM, o criminoso fugiu.

Durante as buscas, os policiais conseguiram localizar o homem nas proximidades. Durante a abordagem, um revólver calibre 38 com a numeração raspada, além de quatro munições e os pertences das vítimas, foram apreendidos com o suspeito.

O foragido da Justiça capturado e encaminhado à delegacia, onde foi identificado pelas vítimas. O caso foi registrado no 14° Distrito Policial (Pinheiros).