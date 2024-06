Suspeito de matar PM da Rota em SP é morto pela polícia na Bahia

Um homem suspeito de envolvimento na morte de um policial da Rota de São Paulo foi morto durante uma operação da Polícia da Bahia na manhã desta terça-feira (4).

Jefferson Veríssimo da Silva, também conhecido como ‘‘Arrepiado”, morreu após um confronto com policiais. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública) da Bahia, a operação foi deflagrada na cidade de Feira de Santana para ”desmontar a conexão entre traficantes da Bahia e de São Paulo”.

Homem teria atirado contra os militares, mas nenhum policial se feriu. Com ele, uma pistola calibre 380, carregador, munições e veículo foram apreendidos.

Jefferson estaria se escondendo no município com outra identidade, se passando por Jose Laercio da Silva Junior. Ele morava em um hotel de luxo e ostentava carro e relógios importados. O suspeito ainda fornecia drogas, armas e munições para estados do Nordeste, mostrou a investigação.

O paulista é apontado como uma das pessoas que participou da morte do cabo Jefferson Ferreira. O militar foi assassinado após ser atropelado e levar ao menos três tiros de fuzis.

O cabo deixava a garagem de sua casa no momento em que foi alvejado por três indivíduos. O crime ocorreu no Jardim Helena, na zona leste de São Paulo em 2020, e foi filmado por uma câmera de segurança.

Ferreira integrava o 1º Batalhão de Choque e estava de folga no dia. Ele chegou a ser encaminhado ao hospital Santa Marcelina. Os homens armados usavam colete à prova de bala e fugiram em seguida.