Suspeito de matar investigador do Denarc durante assalto é preso em SP

O suspeito de matar um investigador do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) no dia 6 de fevereiro, no bairro Pompeia, foi preso nesta segunda-feira (19), na zona sul de São Paulo. O homem, de 28 anos, era procurado pela Justiça e foi capturado por policiais do Cerco ao se apresentar na delegacia.

Na ocasião do crime, o policial, de 45 anos, foi abordado pelo suspeito enquanto estava com sua moto em frente a um hospital no bairro Pompéia. O homem anunciou o assalto e entrou em luta corporal com o investigador, que foi baleado logo após cair no chão.

Depois dos disparos, o autor fugiu, levando o celular e a arma da vítima. O agente chegou a ser socorrido à unidade hospitalar e foi submetido a cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.

Além do mandado de prisão pelo latrocínio do policial, o suspeito também tinha outro mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. Após ser capturado, ele foi encaminhado ao 8º Distrito Polícia e passará por audiência de custódia.

O caso foi registrado na 3ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco) como captura de procurado.