Suspeito de jogar bomba em jogo Atlético-MG x Flamengo será indiciado por tentativa de homicídio

Na manhã desta segunda-feira, autoridades de Minas Gerais e a Polícia Civil divulgaram detalhes sobre a prisão do indivíduo suspeito de lançar o explosivo que feriu o fotógrafo Nuremberg José Maria, de 67 anos, durante a final da Copa do Brasil entre Atlético-MG e Flamengo, realizada em 10 de outubro na Arena MRV. O suspeito, detido no último fim de semana, enfrenta acusações de tentativa de homicídio.

O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, revelou que o acusado tem 25 anos, reside em Contagem e não possui antecedentes criminais. As investigações, que utilizaram aproximadamente 300 gravações de vídeo, identificaram o suspeito na sexta-feira anterior à sua prisão. Ele teria arremessado cerca de 25 explosivos em direção ao campo.

Simões destacou que, embora o acusado não pertença formalmente a nenhuma torcida organizada, ele adquiriu ingressos por meio dessas associações, aproveitando-se da vulnerabilidade nos procedimentos de revista nos estádios. “Por isso, pretendemos assumir o controle desse sistema de segurança em partidas consideradas mais críticas”, afirmou Simões.

O fotógrafo Nuremberg foi atingido por um dos explosivos durante a partida, resultando em fraturas em três dedos e rompimento de um tendão no pé. Após cinco dias hospitalizado, ele recebeu alta na última sexta-feira e se encontra impossibilitado de trabalhar pelos próximos três meses. “Se eu não trabalho, eu não como”, declarou Nuremberg em entrevista ao programa Esporte Espetacular.

Além desse incidente grave, outros tumultos foram registrados durante a partida e levaram o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a interditar temporariamente a Arena MRV. O Atlético-MG recorreu da decisão na tentativa de realizar jogos com portões fechados enquanto aguarda julgamento.

Em resposta aos incidentes, o Atlético anunciou ter identificado mais de 20 indivíduos envolvidos nos distúrbios e promete punições administrativas conforme as normas da Arena MRV e do programa sócio-torcedor. Medidas estão sendo planejadas para aumentar a segurança nos próximos eventos.

Paralelamente, o governo mineiro busca discutir com os clubes locais um modelo sustentável para reforçar a segurança nos estádios. Este plano inclui a ampliação do contingente policial presente durante as partidas.

Nesta quarta-feira, às 21h30, o Atlético enfrentará o Botafogo no estádio Independência sem a presença do público. A equipe ainda tem dois jogos programados em Belo Horizonte contra Juventude e Athletico-PR até o encerramento da temporada.