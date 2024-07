Suspeito de integrar facção criminosa é preso ao receber carregamento de drogas no litoral de SP

Um criminoso, de 37 anos, foi preso ao receber um carregamento de drogas em uma casa localizada na Vila Caiçara, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Ele, que é suspeito de integrar uma facção criminosa, tem passagens por crimes como roubo e sequestro.

Equipes da Polícia Civil estavam investigando uma informação recebida do setor de inteligência de que haveria a entrega de drogas drogas na quarta-feira (17) no local. Os agentes passaram a monitorar o endereço.

Um motociclista chegou na casa com um pacote e entregou ao morador. Os policiais permaneceram no local até que o suspeito deixasse o imóvel para realizar a abordagem.

O homem acompanhou os agentes durante as buscas na casa, onde foram encontrados pelo menos 35 pinos de cocaína, já embalados para a venda, e outros três sacos da droga, além de diversas embalagens.

Os agentes apuraram que o criminoso ficou um tempo afastado das “atividades criminosas” e, por isso, teria pedido à liderança da organização um novo trabalho para se “levantar”.

Além das drogas, o celular do investigado foi apreendido e passou por perícia. As equipes encontraram imagens e conversas suspeitas que podem colaborar com as investigações.

O motociclista que entregou o pacote foi procurado e informou fazer entregas por aplicativo e que não sabia sobre os entorpecentes. O suspeito foi conduzido até a Delegacia de Investigações Gerais de Praia Grande, onde permaneceu preso por tráfico de drogas.