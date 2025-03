Suspeito de feminicídio é preso em São Paulo após confessar crime

Na tarde da última sexta-feira, 28 de julho, a Polícia Civil de São Paulo efetuou a prisão de Lucas Alves Pereira, um jovem de 18 anos, acusado de assassinar sua namorada, Ana Carolina Pereira de Santana, também de 18 anos, com múltiplas facadas. O crime ocorreu no último sábado, dia 22, e desde então o suspeito se encontrava foragido.

De acordo com informações divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), Lucas se apresentou no 21º Distrito Policial, localizado na Vila Matilde, zona leste da capital paulista. Na segunda-feira anterior à sua prisão, ele havia sido ouvido pela polícia e indiciado por feminicídio, mas foi liberado devido ao término do prazo para a prisão em flagrante, mesmo após ter admitido a autoria do crime.

A morte de Ana Carolina aconteceu em seu apartamento, onde ela residia com a tia de Lucas. Vizinhos relataram ter ouvido uma discussão intensa seguida por gritos e ruídos característicos de uma briga. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a jovem caída na cozinha sem sinais vitais. O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou o óbito no local.

No momento da chegada da Polícia Militar, Lucas já havia deixado o apartamento e a porta precisou ser arrombada para que os agentes entrassem. Testemunhas afirmaram ter visto o jovem fugindo do imóvel logo após o crime. Naquele dia, a tia dele não estava presente na residência.

Lucas e Ana Carolina se conheceram durante o período escolar em uma instituição técnica e estavam juntos há aproximadamente quatro meses. Antes do trágico incidente, o jovem fez uma postagem nas redes sociais que levantou questionamentos sobre sua relação: “Antes você sendo infeliz comigo do que feliz com outro”.

Este caso ocorre em um contexto alarmante para o estado de São Paulo, que registrou um aumento significativo nos casos de feminicídio em 2024. Segundo dados oficiais, foram contabilizadas 253 vítimas deste crime até agora, representando um crescimento de 14% em relação ao ano anterior.

Além disso, São Paulo tem enfrentado um aumento geral nos registros de violência contra mulheres, incluindo lesões corporais, maus-tratos e ameaças. A SSP concluiu as investigações sobre o caso de Ana Carolina no dia 25 e encaminhou o inquérito policial ao Poder Judiciário para os próximos passos legais.