Suspeito de estupro, ex-secretário de Guarujá é encontrado morto ao lado da mãe

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte do advogado e ex-secretário de Modernização e Transformação Digital de Guarujá, Thiago Felipe de Souza Avanci, 39, e da mãe dele, de 72 anos, encontrados na terça-feira (17) no interior da casa em que viviam na cidade do litoral paulista.

Avanci havia pedido exoneração do cargo público no mesmo dia da morte, segundo a Prefeitura de Guarujá. No dia 9 deste mês, familiares de Avanci haviam procurado uma unidade da Delegacia da Mulher em Santos, onde o acusaram de estupro de um sobrinho.

Na terça, policiais foram ao endereço de Avanci para cumprir mandado de busca e apreensão quando encontraram os corpos do ex-secretário e da mãe dele, além do cadáver de um cão.

A reportagem teve acesso ao pedido de medida protetiva realizado pelos pais da vítima de abuso sexual. Avancini era tio paterno do garoto, que é autista. A idade dele não foi divulgada.

Segundo o documento, o sobrinho decidiu viver com a avó e o tio, que moravam em uma casa com quintal grande e perto da praia. Os pais dizem que concordaram com a decisão por achar que seria o melhor para o filho. A mudança ocorreu em setembro passado.

Com o passar do tempo, relatam os pais, eles estranharam algumas situações e passaram a suspeitar de que o filho pudesse estar sofrendo abusos do tio, que morava em uma edícula na mesma casa.

Durante uma consulta em Caps (Centros de Atenção Psicossocial), a vítima relatou que sentia dor no ânus. Também foi relatado sangramento, o que o fez voltar a morar com os pais.

Avanci chegou a ir até a casa dos pais da vítima para entregar uma carta de suicídio admitindo a relação com o sobrinho. Um pen drive com vídeos e fotos dele e do sobrinho também foi entregue pelo tio.

Antes, Avanci já havia realizado transferências de valores para o irmão, pai da vítima. O montante foi devolvido à conta, de acordo com a polícia.

Em nota, a Prefeitura de Guarujá disse que Avanci era advogado e que passou por diversos órgãos do município. Ele ingressou na prefeitura em julho de 2019, como assessor na Secretaria de Coordenação Governamental, função que exerceu até janeiro de 2021, e logo após, no mesmo mês, foi nomeado assessor de Assuntos Estratégicos.

Em julho de 2021, foi designado como liquidante da Empresa de Urbanização de Guarujá, autarquia pertencente ao município, onde permaneceu até abril deste ano e, em seguida, foi nomeado como secretário adjunto de Coordenação Governamental e Assuntos Estratégicos. Ele foi exonerado em junho, quando assumiu a Secretaria de Modernização e Transformação Digital.

“Na última terça-feira (17), Avanci pediu exoneração do cargo, sendo a portaria publicada na edição do Diário Oficial do Município desta quarta-feira (18)”.