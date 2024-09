Suspeito de ataques racistas contra Jojo Todynho é preso em Suzano

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta terça-feira, um homem de 31 anos suspeito de usar suas redes sociais para fazer ofensas racistas, propagar ódio e reproduzir símbolos nazistas, em Suzano, em São Paulo.

As publicações tinham como alvo, entre outras pessoas, a cantora Jojo Todynho – a quem chamou de “macaca” e “negra porca imunda”- e a delegada Silmara Marcelino, da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano e de Mogi das Cruzes. Os posts foram feitos em um perfil falso no Facebook, onde o suspeito se passava por uma mulher.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, os policiais cumpriam um mandado de busca e apreensão no início da manhã de terça-feira. “O homem foi localizado na residência e franqueou a entrada dos policiais civis no imóvel, onde também foram apreendidos dois celulares e um cartão de memória do indiciado”, disse a secretaria em nota.

O caso foi registrado no Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.

Em suas redes sociais, Todynho compartilhou a publicação de um jornal sobre a prisão com emojis de fogo. Procurada através de sua assessoria, a cantora não respondeu até o momento.