Suspeito de assalto fica pendurado a janela de carro em movimento

Um homem suspeito de tentar assaltar o celular de um motorista foi arrastado pendurado na janela do carro em movimento na Barra da Tijuca, área nobre do Rio de Janeiro.

Vídeo do momento foi gravado por testemunhas e divulgado nas redes sociais. As imagens mostram um homem pendurado do lado de fora de um carro, que se segura no vidro da janela do veículo. As pernas dele estão soltas, ele faz o possível para evitar tocar o chão e chega a tentar apoiar a perna no retrovisor.

Homem pendurado na janela teria tentado roubar o celular do motorista. Testemunhas que fizeram a gravação dizem que o suspeito tentou assaltar o motorista na parada de um sinal na Avenida Salvador Allende, entretanto, a suposta vítima dirigiu o veículo com o homem preso ao carro pelo lado de fora.

Não é possível saber a data em que o vídeo foi gravado, mas as imagens passaram a circular nesta semana. Também não se sabe se o celular foi levado pelo suspeito, nem em qual ponto ele foi deixado pelo motorista ou mesmo se pulou do carro em movimento e sofreu ferimentos.

Caso é investigado. Em nota, a polícia do Rio de Janeiro disse ter tomado conhecimento das imagens e que investiga o ocorrido, mas maiores detalhes não foram fornecidos. Ainda conforme a polícia, o motorista que teria sofrido a tentativa de assalto não registrou o boletim de ocorrência. Até o momento, o suspeito não foi identificado.