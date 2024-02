Surto de dengue impacta na queda das doações de sangue em Santo André

O GSH Banco de Sangue de Santo André ainda não conseguiu equilibrar seus estoques sanguíneos, que, desde o início do ano já enfrentavam um déficit de 70%. Com o período de férias, seguido do feriado prolongado de Carnaval, a situação se agravou, e, atualmente, a unidade vem recebendo cerca de apenas 10 a 15 doações por dia, quando o ideal seriam 60 bolsas, diariamente, para atender com conforto às demandas dos hospitais.

A líder de captação do GSH Banco de Sangue de Santo André, Janaína Ferreira, destaca um outro problema que tem colaborado para a queda nos estoques: o aumento dos casos de dengue na cidade. “Com os casos graves de dengue, aumenta a necessidade de transfusões de sangue nos pacientes internados acometidos pela doença. Por outro lado, os doadores que contraem dengue ficam inaptos a doar por 30 dias. Já em caso de dengue hemorrágica, esse prazo chega a 180 dias. É uma conta que não fecha”, explica Janaína.

Por isso, o GSH Banco de Sangue de Santo André convoca a população para entrar em uma grande corrente do bem para doar sangue e salvar vidas. “A necessidade é urgente, pois quem está doente e precisando de hemocomponentes para sobreviver não pode esperar”, ressalta a líder de captação.

Todos os tipos sanguíneos são necessários neste momento, porém os de Rh negativo são os que mais estão em falta. Mesmo quem não sabe qual o seu tipo sanguíneo pode doar, pois, no procedimento de doação é realizado o teste de tipagem.

GSH Banco de Sangue de Santo André funciona de segunda a sábado, das 7h às 12h, na Av. Dom Pedro II, 877, Jardim (Próximo ao Parque Celso Daniel), com estacionamento no local.

Requisitos básicos para doação de sangue: