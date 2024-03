Surpresas escondidas na Páscoa do Complexo Tatuapé

Entre os dias 29, 30 e 31 de março, as crianças poderão participar da caça aos ovos junto ao Sr. Coelho e seus amigos, que contará com brindes e muita diversão. A atração é gratuita e o atendimento será por ordem de chegada, com vagas limitadas para até 50 crianças por horário, sessões às 14h e às 15h30 no Shopping Metrô Tatuapé, Play do Tato – Piso Tatuapé, próximo a loja Oba Way, e às 17h30 e às 19h no Metrô Boulevard Tatuapé, na portaria de acesso ao metrô.

Serviço:

Caça aos ovos

Data: 29, 30 e 31 de março

Shopping Metrô Tatuapé

Horário: 14h e 15h30

Faixa etária: 2 a 14 anos

Ponto de Partida: Play do Tato – Piso Tatuapé, próximo a loja Oba Way

Shopping Metrô Boulevard Tatuapé

Horário: 17h30 e 19h

Faixa etária: 2 a 14 anos

Ponto de Partida: Portaria 1 – próximo a entrada do metrô

Complexo Tatuapé

Shopping Metrô Tatuapé

Endereço: Rua Dr. Melo Freire S/N, Tatuapé – São Paulo/SP – 03314-030

Shopping Metrô Boulevard Tatuapé

Endereço: Rua Gonçalves Crespo/Tuiuti, Tatuapé – São Paulo/SP – 03066-030