Surfistas 50+ se reúnem em Santos

No último domingo (10), um evento notável reuniu mais de 300 surfistas com 50 anos ou mais na praia do Novo Quebra-Mar, localizada no bairro José Menino. O objetivo foi um desafio singular: alcançar o maior número possível de surfistas em pé na mesma onda. Esta iniciativa inédita resultou em 98 participantes mantendo-se sobre as pranchas simultaneamente, marcando um feito significativo tanto para a comunidade do surfe quanto para a demonstração de resiliência e coesão do grupo. Atualmente, o recorde oficial é detido por 110 surfistas na Cidade do Cabo, África do Sul, desde 2009. A tentativa brasileira aguarda agora a validação pelo Guinness World Records na categoria específica para surfistas acima de 50 anos.

A vice-prefeita de Santos, Renata Bravo, esteve presente e ressaltou a relevância do evento. “O Desafio 50+ reafirma nosso compromisso com o esporte inclusivo, proporcionando bem-estar e qualidade de vida para aqueles que abraçam o surfe após os 50 anos”, afirmou Bravo. O evento foi organizado pela Blue Med, em parceria com a Prefeitura de Santos, que apoia uma escola pública voltada para o público sênior no Posto 2 da praia da Pompeia.

Cesar Augusto Andrade, gerente de Marketing da Blue Med e idealizador do evento, destacou o sucesso da iniciativa: “A resposta da comunidade local e regional foi extraordinária. Somos gratos à Prefeitura e aos patrocinadores pelo apoio incondicional. O número expressivo de participantes superou nossas expectativas”.

Gelásio Fernandes, secretário municipal de Esportes, comentou sobre a tradição da cidade no surfe e expressou entusiasmo quanto ao reconhecimento do recorde. “Nossa equipe de surfe 50+ é uma referência nacional. Estamos confiantes de que este recorde será oficialmente nosso”, declarou Fernandes.

O evento também serviu como um palco para histórias inspiradoras de superação e camaradagem entre veteranos e novos adeptos do surfe na terceira idade. Cisco Araña, professor da escola sênior de surfe, elogiou o espírito comunitário evidenciado durante o encontro: “Foi uma celebração vibrante de saúde e união proporcionada pelo surfe”.

O próximo desafio Blue Med 50+ já está sendo planejado para o primeiro semestre de 2025, conforme anunciou Sérgio Tadeu Almeida, diretor comercial da empresa organizadora. “Nosso objetivo é fortalecer a paixão pelo surfe entre diferentes gerações e fomentar laços comunitários através deste esporte”, disse Almeida.

O evento contou com a participação ativa de várias instituições ligadas ao surfe e teve apoio significativo da World Surf Cities Network, assegurando divulgação global. Entre os presentes estavam figuras proeminentes do mundo do surfe como Chico Paioli e John Wolthers.

Com patrocínios robustos de empresas como Bee Excel e Sam Lines Cargo, entre outros, o evento não apenas celebrou o espírito esportivo mas também promoveu valores associados à saúde e bem-estar, alinhando-se ao terceiro Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU: Saúde de Qualidade.