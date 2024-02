Surfe: Italo Ferreira vê rival brilhar e é eliminado nas quartas em Sunset

Único brasileiro competindo no dia das finais da etapa de Sunset Beach, no Havaí, do Circuito Mundial de Surfe, Italo Ferreira foi derrotado pelo australiano Jack Robinson nas quartas de final e está fora da disputa pelo título do evento.

O brasileiro começou bateria atrás, mas se recuperou. Com as primeiras notas da bateria, Jack Robinson tomou a dianteira, mas viu Italo Ferreira conseguir a virada depois da segunda onda.

Porém, o australiano conseguiu a maior nota do campeonato para despachar o atual campeão olímpico. Na reta final da bateria, Jack Robinson encaixou a melhor sequência de toda a etapa de Sunset Beach e garantiu um 9,77, elevando sua somatória para 17,37. Italo fechou com 15,60.

Ryan Callinan (AUS), Jordy Smith (AFS) e Kanoa Igarashi (JAP) são os outros semifinalistas. A etapa de Sunset Beach fecha a perna havaiana, que contou também com a etapa de Pipeline.

A próxima etapa do Circuito Mundial de Surfe é em Peniche, em Portugal. A janela da etapa vai de 6 a 16 de março.