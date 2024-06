Surfe gera impacto econômico maior que Carnaval e Réveillon em Saquarema

Em sua sétima edição, a etapa do Circuito Mundial de Surfe em Saquarema (RJ) já causou uma transformação na cidade. Segundo a Prefeitura, o evento da World Surf League, atualmente, gera um impacto econômico maior que o carnaval e o Réveillon, datas que, historicamente, atraem bastante turistas para a Região dos Lagos (RJ), onde fica situado o município.

100% DE OCUPAÇÃO HOTELEIRA E AUMENTO DO COMÉRCIO

Os números comprovam que o evento, economicamente, já é o maior fora da capital do Rio de Janeiro. Em 2022, o impacto foi de R$ 73 milhões. Já em 2023, saltou para R$ 97 milhões. Os cálculos de 2024 ainda serão divulgados, mas a expectativa é igualar ou superar. As informações são fornecidas pela empresa de consultoria EY (Ernst Young).

A rede hoteleira tem sido 100% ocupada anualmente. Em média, os turistas gastam cerca de R$ 27 milhões na cidade, divididos da seguinte forma: R$ 12 milhões em bares e restaurantes; R$ 8 milhões em hotéis e pousadas; 3 milhões em demais serviços.

Além do Championship Tour, a WSL realiza mais dois eventos em Saquarema ao longo do ano: o Challenger Series espécie de Série B do surfe e o Saquarema Surf Festival, algo que torna o calendário da cidade recheado pela modalidade. Cada um dura cerca de uma semana.

É algo muito expressivo para uma cidade de 90 mil habitantes, como é o caso de Saquarema. Temos aprendido quais são os gatilhos que fazem com que as pessoas permaneçam mais tempo na cidade, consumam mais, e tudo isso faz com que o impacto seja cada vez maior. O que temos visto é que, ano após ano, novos comércios se abrem e comércios antigos são reformados. Ivan Martinho, presidente da WSL na América Latina.

LOCAL DA COMPETIÇÃO VIRA ‘BAIRRO DO SURFE’

A influência econômica e cultural do esporte na cidade é tão grande que o local da competição se transformou no “Bairro do Surfe”. Oficialmente conhecido como Itaúna, ele tem recebido uma série de obras da Prefeitura e ganhou toda a temática para o frequentador viver a experiência da modalidade.

Esse bairro está sendo todo revitalizado. Já fizemos toda a parte de drenagem e pavimentação, agora estamos fazendo paisagismo. Fizemos a ciclovia e até a faixa de pedestre está na temática do surfe.

Sabemos que o Mundial de Surfe é um evento grandioso e que movimenta economicamente muito mais do que o próprio Carnaval e Réveillon. Então, essa transformação que estamos fazendo nesse bairro vai atrair turistas para nossa cidade, movimentar economicamente não só o bairro, mas toda Saquarema, porque hotéis e restaurantes ficam cheios e toda cidade ganha com isso. Manoela Peres, prefeita de Saquarema.

COMPETIÇÃO DEVE TERMINAR NESTA SEXTA

A etapa de Saquarema de 2024 teve início no último dia 21. Foi realizada uma festa de abertura com um show de drones e apresentação do DJ Papatinho.

A estrutura segue sendo a maior de todo Circuito Mundial. Uma série de ativações na Vila dos Patrocinadores conseguiu atrair e segurar o público mesmo nos dias sem onda.

A competição teve início na última quarta-feira (26). A tendência segundo os organizadores é a de que se encerre nesta sexta-feira (28), a depender das condições do mar. A estrutura, porém, permanecerá montada até domingo (30).