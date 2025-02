Supremo Tribunal Federal avalia poder da Anvisa sobre cigarros com aditivos

O Supremo Tribunal Federal (STF) encontra-se em meio a um caso de grande relevância que investiga a autoridade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em restringir a importação e a comercialização de cigarros que contenham aditivos, como sabores e aromas. O desfecho desse julgamento poderá influenciar de forma significativa a regulação dos produtos do tabaco no Brasil.

A questão central é determinar se a Anvisa ultrapassou seus limites legais ao estabelecer tal proibição. A disputa ganhou notoriedade após uma empresa do setor tabagista apresentar um recurso visando anular a resolução da Anvisa, argumentando que a restrição fere seus direitos comerciais e que a agência teria extrapolado sua competência regulamentar.

Até o presente momento, o placar no STF tem se mostrado favorável à manutenção da proibição, mas o julgamento foi temporariamente suspenso em decorrência de um pedido de vista feito pelo ministro Luiz Fux.

A Anvisa desempenha um papel crucial na regulação de produtos que impactam a saúde pública no país, incluindo os produtos fumígenos, cujos efeitos nocivos são amplamente reconhecidos. A agência possui o poder de estabelecer normas destinadas à proteção da saúde coletiva, sendo capaz de proibir produtos que possam aumentar o consumo de tabaco, especialmente entre as populações mais jovens.

A resolução contestada integra uma estratégia mais abrangente para reduzir a atratividade dos cigarros, particularmente entre os jovens, que podem ser atraídos por sabores e aromas diferenciados. A intenção subjacente é clara: desestimular o hábito de fumar ao eliminar elementos que tornam o cigarro mais palatável e, consequentemente, mais difícil de abandonar.

O julgamento em questão possui particularidades relevantes. A decisão final terá repercussão geral, estabelecendo um precedente jurídico que será aplicado em casos semelhantes em todo o Brasil. Isso demonstra a importância desse julgamento não apenas para uma empresa específica, mas também para redefinir os limites da atuação da Anvisa em relação aos produtos de tabaco.

Até agora, dois ministros – Dias Toffoli e Edson Fachin – votaram pela manutenção da resolução da Anvisa, argumentando que cabe ao Estado proteger a saúde pública conforme estabelecido pela Constituição. Em contrapartida, o ministro Alexandre de Moraes posicionou-se contra a proibição total, defendendo que as restrições devem focar na proteção de grupos vulneráveis sem comprometer o direito de escolha dos adultos acima de 18 anos.

Cigarros com aditivos são conhecidos por suavizar o sabor intenso do tabaco, tornando-os mais agradáveis especialmente para iniciantes no vício do fumo. Essa característica pode facilitar tanto a iniciação quanto a consolidação do hábito de fumar, complicando as tentativas de cessação. Por essa razão, diversos órgãos reguladores internacionais têm buscado limitar ou proibir a venda desses produtos como parte das suas políticas de controle do tabaco.

A controvérsia sobre a proibição no Brasil reflete uma dualidade: de um lado está a defesa da saúde pública promovida pela Anvisa; do outro lado, as preocupações econômicas e os direitos das empresas. O desfecho deste caso no STF poderá sinalizar quais destes valores prevalecerão nas futuras diretrizes legislativas e regulatórias do país.

O julgamento permanece indefinido, e seu resultado é aguardado com grande expectativa por todas as partes interessadas e pela sociedade em geral, que poderá sentir os efeitos nas políticas de saúde pública nos próximos anos.