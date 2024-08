Suposto chefe do tráfico no RJ que comemorou aniversário escoltado por 50 fuzis é preso

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu em Búzios, Região dos Lagos, Paulo Gabriel Malafaia da Silva, conhecido como GB do Catarina. Ele é apontado como um dos principais chefes do tráfico do Comando Vermelho e aparece em imagens feitas pela polícia sendo escoltado por homens que carregam fuzis. Os investigadores contaram 50 armas do tipo nas imagens.

A prisão ocorreu nesta quarta (21) e foi realizada por agentes da 72ª DP (Itaipu), após oito meses de monitoramento. A reportagem não conseguiu localizar a defesa.

GB tem 90 anotações criminais, entre roubo e tráfico e, segundo os investigadores, é responsável por arrastões na BR-101 (Rio-Campos), na altura do município de São Gonçalo, região metropolitana. O trecho passou a ser conhecido, popularmente, como a “rodovia do medo”, devido ao alto número de assaltos.

Durante o monitoramento do suspeito, a polícia flagrou, por intermédio de drones, uma festa de aniversário no dia 12 de maio, no Jardim Cataria, em São Gonçalo. O traficante chega protegido por quase 80 homens armados; os investigadores contabilizaram pelo menos 50 fuzis enquanto outros seguranças portavam pistolas.

No momento de sua prisão, GB estava em um imóvel com diárias de R$ 2.000 e não reagiu.

De janeiro a julho deste ano foram apreendidos no estado 428 fuzis no estado, enquanto no mesmo período de 2023, 444. Os dados são do ISP (Instituto de Segurança Pública).