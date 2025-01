Suplementos para Bronzeamento: Especialistas Alertam sobre Eficácia e Riscos

O uso de suplementos alimentares, sejam em cápsulas ou em pó, que prometem proporcionar uma pele perfeitamente bronzeada durante o verão sem a necessidade de esforço, tem ganhado destaque nas redes sociais. Entretanto, especialistas alertam que esses produtos não possuem comprovação científica de eficácia e carecem da autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para serem comercializados com tais promessas.

A dermatologista Rosana Lazzarini, membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), destaca que os consumidores desse tipo de produto frequentemente são indivíduos com pele clara que enfrentam dificuldades em conseguir um bronzeado duradouro. “Embora a pele possa escurecer temporariamente, essa coloração se perde rapidamente. Portanto, estimuladores não surtirão efeito positivo”, explica a médica.

Um exemplo notável é o suplemento Tan Soon, desenvolvido pela influenciadora digital Malu Borges, que ganhou notoriedade por suas recomendações de produtos de moda. Este suplemento contém ingredientes como vitamina A, biotina, licopeno e L-tirosina. Samira Yarak, dermatologista da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, observa que embora algumas dessas substâncias possam contribuir para a pigmentação, não têm influência sobre a produção de melanina. “A cor da pele é determinada pela melanina”, afirma Yarak.

A L-tirosina é uma substância que participa do metabolismo da melanina; no entanto, a especialista questiona sua eficácia quando ingerida na forma presente nesses suplementos. “O corpo já produz melanina naturalmente; portanto, a ingestão adicional provavelmente não terá impacto significativo, visto que a capacidade de produção é geneticamente determinada”, complementa.

A dermatologista também ressalta que o organismo tende a expelir vitaminas desnecessárias, absorvendo apenas aquelas de que realmente precisa. O site do Tan Soon afirma que seus componentes promovem um bronzeado mais intenso e melhoram a elasticidade da pele, mas Yarak discorda: “Não há evidências científicas que apoiem essa relação direta com o bronzeado”.

A promessa de um bronzeamento facilitado gera preocupação entre os especialistas, que temem que os usuários aumentem sua exposição ao sol na tentativa de alcançar uma tonalidade desejada. A marca assegura que o produto serve como complemento ao protetor solar e não deve substituir sua aplicação para proteção efetiva contra raios UV.

Outro exemplo é o Golden Glow Caps, da Care Natural Beauty, um suplemento em cápsulas que promete minimizar os danos causados pelos raios UV enquanto mantém a hidratação da pele para um bronzeado uniforme e duradouro. Contudo, Yarak alerta sobre possíveis efeitos colaterais associados à ingestão desses produtos, incluindo diarreia e irritações intestinais ou oculares. Ela enfatiza: “Nem mesmo o consumo excessivo de cenouras ricas em betacaroteno garante proteção solar. A proteção efetiva vem da melanina”.

O consenso entre os profissionais da saúde é claro: não existe maneira saudável de bronzear-se sob o sol. Toda exposição à radiação solar acarreta riscos, desde envelhecimento precoce até câncer de pele. Por isso, é fundamental utilizar protetor solar adequadamente e reaplicá-lo conforme as orientações do fabricante. A SBD recomenda que a exposição solar para a produção de vitamina D ocorra antes das 10h ou após as 16h.

Pessoas interessadas em um tom mais dourado podem optar por autobronzeadores que não exigem exposição ao sol. “Esses produtos realmente oferecem resultados visíveis ao contrário dos suplementos ingeridos”, conclui Lazzarini.

A Anvisa destaca que não existem alegações autorizadas para alimentos destinados ao bronzeamento; portanto, suplementos que se apresentam como “protetores solares” ou que prometem efeitos “de dentro para fora” estão irregulares perante a agência reguladora.

De acordo com a Anvisa, suplementos alimentares são destinados à suplementação nutricional e não podem alegar benefícios como bronzeado duradouro ou proteção UV. Além disso, todos os produtos devem ter advertências claras sobre seu consumo por gestantes, lactantes e crianças.

Em resposta às alegações da Anvisa, a empresa Soon afirmou desconhecer tais informações e garantiu estar em conformidade com as regulamentações antes do lançamento do Tan Soon. Já a Care Natural Beauty esclareceu que seu produto não substitui o protetor solar e se destina apenas ao auxílio no bronzeamento natural.

Tanto o Tan Soon quanto o Golden Glow Caps são indicados apenas para adultos maiores de 19 anos. A Care Natural Beauty reiterou seu compromisso com as boas práticas regulatórias em relação à suplementação para essa faixa etária.

A Anvisa também informou que a utilização de ésteres de astaxantina em suplementos alimentares está limitada a adultos maiores de 19 anos e à dosagem máxima de 6 mg por dia.