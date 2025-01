Supla é a nova atração confirmada no Magic Rock

O “Magic Rock”, grande evento musical que acontecerá em abril de 2025 no Magic City, em Suzano (SP), acaba de confirmar mais uma atração de peso: o cantor e compositor Supla. Conhecido por sua irreverência e energia no palco, o ‘Papito’ se apresentará com os “Punks de Boutique”, em um show que promete animar o público com o melhor do punk rock.

O line-up do evento já inclui nomes como o lendário Marky Ramone, último remanescente da formação clássica dos Ramones, com o repertório clássico da banda que marcou gerações. Outro destaque é a banda Inocentes, uma das primeiras e mais importantes bandas do punk rock brasileiro.

Conforme destaca a direção do parque, o evento é recomendado para toda a família, com áreas amplas e uma vasta estrutura de lazer para todas as idades.

Supla

Supla, cantor e compositor amplamente conhecido pelo público brasileiro, tem marcado presença em diversas mídias ao longo de sua carreira. Em seu perfil no Instagram, soma mais de 1 milhão de seguidores, com os quais interage de forma ativa, consolidando sua posição como um ícone do rock nacional. Recentemente, o cantor lançou seu 18º álbum com a banda ‘Supla e os Punks de Boutique’.

O evento

Pensado para toda a família, o evento reflete o lema “Diversão e Rock’n’Roll para todas as idades”. Enquanto os shows acontecem no espaço das piscinas, os visitantes podem aproveitar a infraestrutura do Magic City, que oferece um ambiente seguro, integrado à Mata Atlântica, com opções de hospedagem.

Com a abertura do parque às 10h, o público poderá curtir as atrações aquáticas desde cedo e também durante os shows, que começam ao meio-dia. A festa, com música e diversão para todas as idades, segue até às 17h.

Ingressos

O evento tem diversas opções de ingressos:

Pista Meia-Entrada/Solidária : com valor inicial de R$ 150,00.

: com valor inicial de R$ 150,00. Pista Integral : disponível a partir de R$ 300,00.

: disponível a partir de R$ 300,00. Área VIP/Camarote : acesso exclusivo com preço inicial de R$ 350,00 (inclui open bar com vodka, cerveja, energéticos, refrigerantes e água).

: acesso exclusivo com preço inicial de R$ 350,00 (inclui open bar com vodka, cerveja, energéticos, refrigerantes e água). Ingresso Baby: destinado a crianças de 2 a 5 anos, com valor inicial de R$ 50,00 (pista).

Esses valores são promocionais de pré-venda e estarão sujeitos a ajustes por lote, conforme disponibilidade. Os ingressos estão à venda no site oficial do Magic City.

Além de eventos como o Magic Rock e a Pool Party da Véia, o Magic City segue em expansão. No mês de dezembro, o complexo inaugurou o Naturé Resort, uma nova ala de hospedagem com 56 apartamentos sustentáveis, integrados à Mata Atlântica. Já no primeiro semestre de 2025, está programada a inauguração de uma área temática viking para hóspedes, com piscinas, atrações e decoração inspiradas na mitologia nórdica.