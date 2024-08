SUPERTRAMP Experience promete tour histórica nas principais cidades do país

Após o enorme sucesso na turnê de 2023, o SUPERTRAMP Experience está de volta ao Brasil. A banda chegou em solo brasileiro no final da noite de ontem, em Guarulhos, e seguiu para Florianópolis, pronta para iniciar a tão esperada turnê.

Reconhecida como a melhor banda tributo ao SuperTramp no mundo e a única oficialmente endossada pelo co-fundador Roger Hodgson, o SUPERTRAMP Experience retorna em grande estilo, celebrando marcos históricos que tornaram a banda original uma lenda do rock.

Neste ano especial, o SUPERTRAMP Experience comemora os 55 anos de formação do SuperTramp, os 50 anos do lançamento do icônico álbum “Crime of the Century” e os 45 anos de “Breakfast in America”. Esses álbuns não apenas definiram o som do rock progressivo, mas também deixaram uma marca indelével na história da música, influenciando gerações de fãs e músicos ao redor do mundo.

Com um repertório que inclui clássicos como “The Logical Song”, “Dreamer”, “School”, “Goodbye Stranger”, e as inesquecíveis faixas de “Breakfast in America”, a banda promete uma série de apresentações emocionantes e nostálgicas, que capturam a essência e a magia do SuperTramp como nenhum outro.

A turnê de 2024 será uma oportunidade única para os fãs brasileiros reviverem esses momentos icônicos ao vivo, em uma celebração que promete ser ainda mais grandiosa que a anterior. Não perca a chance de fazer parte dessa história e de se emocionar com músicas que atravessaram décadas e continuam a tocar corações ao redor do mundo.

Prepare-se para uma experiência musical inesquecível com o SUPERTRAMP Experience, onde cada show é uma viagem ao auge do rock progressivo, revivendo a alma do SuperTramp com uma fidelidade e paixão incomparáveis.

SOBRE O SUPERTRAMP EXPERIENCE

O grupo chega com cinco mega stars:

Antoine Oheix (teclado, vocal), fã do SuperTramp desde a adolescência, fundou o grupo em 2011. A sua voz com amplitude alargada permite-lhe estar avantajado tanto nos registos de Roger Hodgson como de Rick Davies. Ele é a referência nos arranjos e na sonoridade do grupo.

Alice Vallee (guitarra, teclados, backing vocals) é um grande músico que toca notavelmente em vários estilos, mas tem no SuperTramp sua maior paixão

David Martin (saxofone, teclados, coros) é um verdadeiro instrumentista, seu perfeito domínio do saxofone e sua longa experiência fazem dele o John Helliwell do grupo.

Lucas Fleurance (baixo, backing vocals) é baixista, baterista e compositor. Grande admirador de Paul McCartney e SuperTramp. Ingressou naturalmente no grupo em 2013.

Stéphane Glory (bateria) já trabalhou com vários artistas franceses e estrangeiros e é considerado um dos maiores bateristas da França.

SUPERTRAMP Experience é simplesmente o melhor tributo ao SuperTramp do mundo.

Datas da Turnê no Brasil:

17/08/2024 (sábado): Florianópolis (Teatro CIC) – duas sessões às 18h e 21h

22/08/2024 (quinta): Porto Alegre (Araújo Vianna)

23/08/2024 (sexta): Belo Horizonte (Sesc Palladium)

24/08/2024 (sábado): Brasília (Centro de Convenções Ulysses Guimarães)

25/08/2024 (domingo): São Paulo (Tokio Marine Hall)

30/08/2024 (sexta): Vitória (Espaço Patrick Ribeiro)

31/08/2024 (sábado): Goiânia (Teatro Madre Esperança Garrido)

06/09/2024 (sexta): Curitiba (Teatro Up Experience)

07/09/2024 (sábado): Rio de Janeiro (Qualistage)

13/09/2024 (sexta): Criciúma (Teatro Elias Angeloni)

Datas no Chile:

14/09/2024 (sábado): Santiago, Chile (Teatro Caupolicán)

15/09/2024 (domingo): Santiago, Chile (Casa Piedra)

SERVIÇOS: TOUR SUPERTRAMP EXPERIENCE – 2024

BRASIL:

FLORIANÓPOLIS – SuperTramp Experience no Teatro Ademir Rosa – CIC

Data: 17 de agosto de 2024 (sábado)

Abertura: 20h

Horário do show: 21h

Local: Teatro Ademir Rosa – CIC – Avenida Governador Irineu Bornhausen, 5600 – Agronômica – Florianópolis/SC

Classificação etária: livre

Ingressos: Plateia Baixa: R$ 200,00 (inteira) e R$ 100,00 (meia) | Plateia Alta: R$ 180,00 (inteira) e R$ 90,00 (meia)

Compras de ingressos: https://www.blueticket.com.br/evento/34928

PORTO ALEGRE – SuperTramp Experience no Auditório Araújo Vianna

Data: 22 de agosto de 2024 (quinta-feira)

Abertura do local: 19h

Horário do show: 21h

Local: Auditório Araújo Vianna (Avenida Osvaldo Aranha, 685)

Classificação etária: 16 anos

Ingressos: Plateia Alta Lateral (1º Lote): R$ 190,00 (inteira), R$ 95,00 (meia) e R$ 100,00 (solidária) | Plateia Alta Central (1º Lote) : R$ 230,00 (inteira), R$ 115,00 (meia) e R$ 120,00 (solidária) | Plateia Baixa Lateral (1º Lote): R$ 270,00 (inteira), R$ 135,00 (meia) e R$ 140,00 (solidária) | Plateia Baixa Central (1º Lote): R$ 330,00 (inteira), R$ 165,00 (meia) e R$ 170,00 (solidária) | Plateia Gold (1º Lote): R$ 390,00 (inteira), R$ 195,00 (meia) e R$ 200,00 (solidária)

Compras de ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/90470?_gl=1*1n050fd*_ga*NjI1ODUxOTk5LjE3MTMxOTE5NjM.*_ga_KXH10SQTZF*MTcxNDc2NzE2My4zLjEuMTcxNDc2NzE4MS40Mi4wLjIwMzAwODc5NDE ou na Bilheteria oficial (sem taxa de conveniência – somente em dinheiro):

Loja Planeta Surf Bourbon Wallig (Av. Assis Brasil, 2611 – Loja 249 – Jardim Lindóia – Porto Alegre), Horário funcionamento: das 10h às 22h. Bilheteria Araújo Vianna (sem taxa de conveniência – à vista em dinheiro ou cartão): Aberta somente no dia do evento 2 horas antes do início dos shows

BELO HORIZONTE – SuperTramp Experience no Grande Teatro do Sesc Palladium

Datas: 23 de agosto de 2024 (sexta)

Abertura do local: 20h30

Horário do show: 21h30

Local: Grande Teatro do Sesc Palladium – Rua Rio de Janeiro, 1046 – Centro, Belo Horizonte/MG

Classificação etária: 10 anos

Ingressos: Plateia I: R$ 280,00 (inteira) e R$ 140,00 (meia) | Plateia II: R$ 260,00 (inteira) e R$ 130,00 (meia) | Plateia III: R$ 220,00 e R$ 110,00 (meia)

Compra de ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/92284/d/246224?_gl=1*1uuk3pd*_ga*MTM2ODMyMTU3MS4xNzEwNTE3MTg3*_ga_KXH10SQTZF*MTcxMDc4NDkwNi40LjEuMTcxMDc4NzU3Ny40OC4wLjgyMjg0MzY0NQ .

BRASILIA – SuperTramp Experience no Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Datas: 24 de agosto de 2024 (sábado)

Início do show: 19h

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães (SDC – Ulysses Guimarães, Brasília – DF, 70655-775, Brasil)

Ingressos: Lounge Primeira Fileira: R$ 250,00 (meia) | Poltrona Front Premium: R$ 300,00 (inteira), R$ 160,00 (solidária) e R$ 150,00 (meia) | Poltrona Premium: R$ 240,00 (inteira), R$ 130,00 (solidária) e R$ 120,00 (meia) | Poltrona Especial: R$ 180,00 (inteira), R$ 100,00 (solidária) e R$ 90,00 (meia) | Camarote All Inclusive: R$ 400,00

Compras de ingressos: Ingressos Super Tramp Experience ou nos pontos físicos: BARBEARIA ELVIS – (Venda somente em cartão)* JK Shopping – 3º Piso, Taguatinga Norte JK Shopping LOJA 315 – Taguatinga Shopping 3º PISO LOJA 3044 – Taguatinga. KONI – (Venda somente em cartão) 209 SUL – Comércio Local Sul 209 BL B – Asa Sul (Horário de funcionamento: 11:30 às 22:30) SUDOESTE – St. Sudoeste Superquadra Sudoeste 101 Bloco B LOJA 170 – Sudoeste (Horário de funcionamento: 11:30 às 22:30)

*Sujeito a taxa de serviço, e taxa no parcelamento em 1x 2x e 3x vezes no cartão de crédito.

SÃO PAULO – SuperTramp Experience no Tokio Marine Hall

Datas: 25 de agosto de 2024 (domingo)

Abertura do local: 18h

Início do show: 20h

Local: Tokio Marine Hall (R. Bragança Paulista, 1281 – Vila Cruzeiro São Paulo – SP, 04727-002)

Classificação etária: 16 anos.

Ingressos: Camarote: R$300,00 I Frisas: R$240,00 I Cadeira Alta: R$140,00 I Setor VIP: R$300,00 I Setor 01: R$240,00 I Setor 02: R$180,00| Setor 03: R$140,00

Compra de ingressos: SUPERTRAMP EXPERIENCE ⋆ Tokio Marine Hall e supertramp experience – tokio marine hall

VITÓRIA – SuperTramp Experience no Espaço Patrick Ribeiro

Data: 30 de agosto de 2024 (sexta-feira)

Abertura do local: 20h

Início do show: 22h

Local: Espaço Patrick Ribeiro – Novo Aeroporto de Vitória (Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N – Goiabeiras, Vitória – ES, 29109-350)

Classificação etária: 18 anos.

Ingressos: Cadeira Ouro: R$180,00 (inteira), R$ 90,00 (meia) e R$ 130,00 (solidário) | Cadeira Prata: R$160,00 (inteira), R$ 80,00 (meia) e R$ 110,00 (solidário) | Mesa Ouro (4 pessoas): R$1.200,00 | Mesa Prata (4 pessoas): R$1.000,00 | Mesa Bronze (4 pessoas): R$ 800,00.

Compra de ingressos: Super Tramp Experience – Espaço Patrick Ribeiro – Novo Aeroporto de Vitória – Ingressos – Blueticket

GOIÂNIA – SuperTramp Experience no Teatro Madre Esperança Garrido

Data: 31 de agosto de 2024 (sábado)

Início do show: 21h

Local: Teatro Madre Esperança Garrido – Av. Contorno, 241 – St. Central, Goiânia – GO, 74055-140

Classificação etária: 18 anos.

Ingressos: Plateia Ouro: R$250,00 | Plateia Prata: R$240,00 | Plateia Bronze: R$ 230,00.

Compra de ingressos: https://www.bilheteriadigital.com/supertramp-experience-goiania-31-de-agosto

CURITIBA – SuperTramp Experience no Teatro Up Experience

Data:06 de setembro de 2024 (sexta-feira)

Abertura do local: 20h

Início do show: 21h

Local: Teatro Up Experience (Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300, Estacionamento, 8 – Campo Comprido, Curitiba)

Ingressos: Plateia Gold – R$ 300,00 | Plateia Baixa – R$ 250,00 | Plateia Alta – R$ 230,00

Compra de ingressos: Disk Ingressos

RIO DE JANEIRO- SuperTramp Experience no Qualistage

Data: 07 de setembro de 2024 (sábado)

Abertura do local: 19h30

Início do show: 21h30

Local: Qualistage (Via Parque Shopping – Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca

Classificação etária: 18 anos.

Ingressos: Setor 1: R$ 320,00 (inteira) e R$ 160,00 (meia) | Setor 2: R$ 260,00 (inteira) e R$ 130,00 (meia) | Setor 3: R$ 190,00 (inteira) e R$ 95,00 (meia)| Setor 4: R$ 180,00 (inteira) e R$ 90,00 (meia)| Setor 5: R$ 150,00 (inteira) e R$ 75,00 (meia) | Camarote A: R$ 320,00 (inteira) e R$ 160,00 (meia) | Camarote B: R$ 260,00 (inteira) e R$ 130,00 (meia) | Camarote C: R$ 260,00 (inteira) e R$ 130,00 (meia) | Poltronas: R$ 180,00 (inteira) e R$ 90,00 (meia).

Compras de ingressos: Super Tramp

CRICIÚMA – SuperTramp Experience no Teatro Elias Angeloni

Data: 13 de setembro de 2024 (sexta)

Abertura do local: 20h

Horário do show: 21h

Local: Teatro de Criciúma – Av. Santos Dumont, 1498-1608 – São Luís, Criciúma – SC

Classificação etária: livre

Ingressos: R$ 103,50 (Meia Entrada) | R$ 115,00 ( Solidário) | R$ 207,00 (Inteira)

Compra de ingressos: SUPER TRAMP EXPERIENCE NO TEATRO ELIAS ANGELONI – Minha Entrada

CHILE

Santiago:

Data: 14 de setembro de 2024 (sábado)

Local: Teatro Caupólican

Endereço: San Diego 850, 8330840 Santiago, Región Metropolitana, Chile

Data:15 de setembro de 2024 (domingo)

Local: Casa Piedra

Endereço: Avenida Las Flores 13 000, 7610671 Las Condes, Región Metropolitana, Chile