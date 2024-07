SUPERTRAMP Experience anuncia novos shows pela América do Sul

Após divulgar 9 (nove) shows em principais cidades do Brasil, o SUPERTRAMP Experience anuncia mais dois em terras tupiniquins, sendo uma nova sessão em Florianópolis, às 18h, no dia 17 de agosto de 2024 (sexta-feira) e um espetáculo em Goiânia no dia 31 de agosto de 2024 (sábado).

A banda também se apresentará em Buenos Aires, no dia 13 de setembro de 2024 (sexta) e segue para o Chile, encerrando a turnê em Santiago nos dias 14 e 15 de setembro de 2024 (sábado e domingo).

Celebrando os 55 anos desde a criação da lendária SuperTramp, os 50 anos do lançamento do icônico álbum “Crime of the Century” e 45 anos de “Breakfast in America”, um dos cinco discos mais vendidos do mundo, essa turnê promete ser uma experiência inesquecível para os fãs brasileiros.

O SUPERTRAMP Experience é a única banda reconhecida pelo co-fundador Roger Hodgson, também considerada o melhor tributo ao SuperTramp do mundo. É formada por Antoine Oheix (vocal e teclados), Alice Vallee (guitarra, teclados e backing vocal), David Martin (saxofone, teclado, coros), Lucas Fleurance (baixo, coros), Stéphane Glory (bateria), cinco apaixonados músicos pelo SuperTramp, que se apresentam nos palcos da Europa para emocionar o público ao som dos lendários sucessos de uma das maiores e mais amadas bandas de todos os tempos.

Conhecida por capturar a essência e o espírito único do SuperTramp, o SUPERTRAMP Experience promete uma série de apresentações memoráveis que evocarão os sucessos atemporais que cativaram gerações, transmitindo o som, a energia e a emoção o mais fielmente possível da lendária banda inglesa.

Desde clássicos como “The Logical Song” e “Dreamer” até os inesquecíveis “School” e “Goodbye Stranger”, o repertório conta com quase 2 horas com os grandes sucessos do SuperTramp.

Não faltarão sucessos como: “Fool’s Overture”, “Crazy”, “Hide In Your Shell”, entre outros clássicos lendários que definiram uma era da música.

Abrindo a sequência de shows, no dia 16/08/2024 (sexta), a banda se apresenta em Criciúma (Teatro Elias Angeloni). No dia seguinte, 17/08/2024 (sábado), é a vez de Florianópolis (Teatro CIC) curtir seus maiores sucessos, com 2 (duas) sessões, uma às 18 e outra às 21h. Dia 22/08/2024 (quinta), o show será em Porto Alegre (Araújo Vianna) e 23/08/2024 (sexta) em Belo Horizonte (Sesc Palladium). Dia 24/08/2024 (sábado), o quinteto segue para Brasília (Centro de Convenções Ulysses Guimarães). Dia 25/08/2024 (domingo), um grande show é preparado para a maior cidade da América Latina, São Paulo (Tokio Marine Hall). O grupo passará por Vitória (Espaço Patrick Ribeiro) no dia 30 de agosto de 2024 (sexta-feira), Goiânia (Teatro Madre Esperança Garrido) no dia 31 de agosto de 2024 (sábado) e Curitiba (Teatro Up Experience) em 06 de setembro de 2024 (sexta-feira). O último show no Brasil será dia 07/09/2024 (sábado), no Rio de Janeiro (Qualistage).

Após, a banda segue para Argentina e se apresenta em Buenos Aires (Sala Sin Piso Geba) no dia 13 de setembro de 2024 (sexta), e depois finaliza a tour no Chile, em Santiago, no sábado e domingo, dias 14 (Teatro Caupólican) e 15 de setembro de 2024 (Casa Piedra).

Datas da Turnê: