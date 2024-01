Supershopping Osasco traz a segunda edição da Expojazz

O SuperShopping Osasco torna-se uma verdadeira galeria com a programação ExpoJazz. A exposição especial, que retorna ao shopping center neste final de semana, traz as criações da artista paulista Fe Motta, que retrata artistas renomados como Nina Simone, Ella Fitzgerald e Ron Carter, em cerca de 30 quadros. O passeio é gratuito.

“Neste ano, realizaremos mais programações culturais e mostraremos para o público o quanto nossa Arte merece ser valorizada. Pensando nisso, nada melhor do que trazer novamente a ExpoJazz, que se tornou um verdadeiro sucesso em 2023, e proporcionar uma imersão cultural aos visitantes”, diz Karina Oliveira, superintendente do SuperShopping Osasco.

Fe Motta, artista paulista e empresária, mostra todo seu talento com um acervo mais do que especial que retrata Nina Simone, Ella Fitzgerald, Ron Carter, Billie Holiday, B.B. King, Cristian McBride e Louis Armstrong. A exposição chega ao shopping center neste sábado, dia 20, no 2º Piso, ao lado da Centauro, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

ExpoJazz no SuperShopping Osasco

Data: 20 a 30 de janeiro

Local: 2º Piso, ao lado da Centauro

Endereço: Av. dos Autonomistas, 1.828 – Vila Yara – Osasco

Gratuito