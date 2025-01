SuperShopping Osasco tem ingressos a R$ 10 na “Semana do Cinema”

O SuperShopping Osasco, porta de entrada das novidades da região, participa da Semana do Cinema, que acontece entre os dias 6 e 12 de fevereiro, com ingressos promocionais a R$ 10 para as sessões 2D e 3D.

Durante a ação, em parceria com o Kinoplex, os cinéfilos podem assistir a grandes títulos em cartaz, como Sonic 3, Mufasa – O Rei Leão, Acompanhante Perfeita, O Auto da Compadecida 2, e sucessos mundiais como Emília Perez e o filme nacional Ainda Estou Aqui.

Os descontos também se estendem aos itens da bomboniere. Na compra do Combo Super (pipoca e refrigerante de 700ml), o visitante ganha um upgrade para o Combo Giga, com 1 litro de refrigerante e pipoca em maior porção, tornando a experiência ainda mais saborosa e completa.

Os ingressos já estão disponíveis para compra antecipada no site da Kinoplex.