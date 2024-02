SuperShopping Osasco prepara uma programação especial para as comemorações da Emancipação de Osasco

O SuperShopping Osasco é o endereço certo para quem quer se divertir no feriado da emancipação da cidade, que acontece no próximo dia 19. Os moradores de Osasco aproveitam o dia de folga para conferirem a agenda de entretenimento do shopping center, que traz a melhor seleção de filmes com o Kinoplex, brincadeiras interativas com o Zoo Park e os carrinhos eletrônicos que completam o passeio.

“Vamos comemorar a emancipação da nossa cidade com uma programação especial e desenvolvida para os clientes que nos acompanham diariamente. É a oportunidade perfeita para convidar os amigos e a família para curtir o feriado e se divertir conosco”, convida Karina Oliveira, superintendente do SuperShopping Osasco.

As crianças soltam a imaginação no Zoo Park, atração do shopping center que oferece piscina de bolinhas, escorregador, pula-pula e espaço para os pequenos pintarem e desenharem. O ingresso para toda essa diversão custa R$ 50 por 30 minutos e o brinquedo está localizado no 2º Piso. Além disso, pais e filhos passeiam pelo shopping center como verdadeiros motoristas com os carrinhos da YouPlayCars, enquanto quem prefere testar as habilidades motoras aproveitam com a turma as diferentes atividades da YouPlay, como piscina de bolinhas, jogos eletrônicos, obstáculos para escalar e oficinas interativas.

A programação do Kinoplex não fica de fora e oferece o melhor do universo do cinema com as estreias de Madame Teia e Bob Marley: One Love, Pobres Criaturas, A Cor Púrpura, além dos sucessos Todos Menos Você, Aquaman 2: O Reino Perdido, Minha Irmã & Eu e Wish: O poder dos Desejos. Para saber mais informações sobre as sessões, acesse o site https://supershoppingosasco.com.br/cinema.php. Durante o feriado, o SuperShopping Osasco funciona em horário normal: das 14h às 20h.