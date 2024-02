SuperShopping Osasco inaugurou a primeira unidade da Livraria Leitura da região

O SuperShopping Osasco iniciou o ano trazendo duas grandes novidades para a região. Os apaixonados por livros embarcam em diferentes aventuras com os exemplares disponíveis na Livraria Leitura, enquanto os fãs de um docinho reúnem a turma e se deliciam com as opções exclusivas da Amuur Muulkshakes e Rua do Bolo.

“Somos a porta de entrada das novidades para a região e nada melhor do que começar 2024 apresentando duas grandes marcas para o nosso público. Pensamos sempre nas necessidades das famílias e temos certeza de todos vão aproveitar. Até o final do ano, teremos mais notícias boas para contar”, diz Karina Oliveira, superintendente do SuperShopping Osasco.

Para a turma que ama ler e conhecer diferentes universos e histórias, a Leitura é o mais novo ponto de encontro do shopping center. Localizada no 1º Piso, a rede mineira foi uma das pioneiras no conceito de megastore no país oferendo diferentes produtos, como livros, revistas, papelaria, games e itens de informática.

A Amuur Muulkshake é a dica perfeita para as famílias que querem completar o passeio com uma deliciosa sobremesa gelada. Desenvolvida por dois empreendedores experientes no setor de franquias, a marca traz a base do milk-shake com um grande diferencial: 80% de creme de leite, rico em proteína láctea, com 0% de gordura vegetal e 0% soro de leite. Cada receita conta com as melhores marcas do mercado, como Ferrero Rocher, Nutella e Leite Ninho, e sabores de dar água na boca, como pistache, torta de limão, banoffee, chocolate belga e caramelo salgado, especialidade da loja. A Rua do Bolo é especializada em bolos para todas as ocasiões, como aniversários, datas especiais, chá da tarde ou só uma reunião com os amigos depois do almoço. O horário de funcionamento das marcas é de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.