Supershopping Osasco exibe Transformers: o início na sessão azul da Kinoplex

O SuperShopping Osasco prepara uma experiência imperdível para as crianças com TEA – Transtorno do Espectro Autista. No próximo sábado, o empreendimento realiza a Sessão Azul da Kinoplex exibindo um dos filmes mais aclamados de 2024, Transformers: o Início, e convida o público para aproveitar a programação especial. A sala é adaptada e pensada para garantir o bem-estar e conforto das famílias: luzes suaves, temperatura amena, som mais baixo e portas abertas durante todo o filme.

“Ficamos muito felizes em trazer, mais uma vez, a Sessão Azul da Kinoplex para o nosso shopping center. Queremos, cada vez mais, promover a inclusão e garantir o bem-estar de todos os nossos públicos, afinal todos merecem diversão, alegria e comodidade”, diz Karina Aono, coordenadora de Marketing do SuperShopping Osasco.

A sessão acontece no próximo sábado, 28, às 11h. Transformers: O Início traz uma nova perspectiva sobre a famosa rivalidade entre Optimus Prime e Megatron, revelando que os dois já foram grandes amigos antes de se tornarem inimigos. A Sessão Azul oferece uma oportunidade para as famílias assistirem a essa emocionante história em um ambiente adaptado, onde o foco principal é garantir que todos possam se divertir de forma confortável e segura. Para garantir o ingresso, basta acessar https://www.kinoplex.com.br/acessibilidade/kinoplexazul/ ou adquirir as entradas direto na bilheteria do shopping center.

Sessão Azul no SuperShopping Osasco

Data: 28 de setembro

Horário: 11h

Local: Kinoplex, 3º Piso

Endereço: Av. dos Autonomistas, 1.828 – Vila Yara – Osasco