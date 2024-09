Superprodução musical “Uma Babá Quase Perfeita” chega ao Brasil

O divertido e emocionante musical da Broadway, “Uma Babá Quase Perfeita”, apresentado pelo Ministério da Cultura e BB Seguros, fará sua estreia no Brasil no dia 3 de outubro de 2024, no Teatro Multiplan, localizado no Shopping VillageMall, no Rio de Janeiro, seguindo para uma aguardada temporada em São Paulo, no Teatro Liberdade, a partir de 12 de março de 2025, onde ficará em cartaz até maio. Com Eduardo Sterblitch no papel-título, o público poderá embarcar em uma história que aborda temas atemporais como a importância da família, o papel dos pais na vida dos filhos e a capacidade de mudança e crescimento pessoal.

Com música e letra de Karey e Wayne Kirkpatrick e texto de Karey Kirkpatrick e John O’Farrell, a montagem brasileira, produzida pela Touché Entretenimento, capitaneada por Renata Borges – à frente também de títulos premiados como “Cinderella – O Musical”, “Peter Pan – O Musical da Broadway”, “Madagascar”, “Bob Esponja”, “Paw Patrol”, “Beetlejuice”, “Alguma Coisa Podre” e “Querido Evan Hansen” -, e pela Alchemation, promete conquistar plateias de todas as idades com a mesma magia e humor do filme original, baseado no romance “Alias Madame Doubtfire” escrito por Anne Fine em 1987.

Após o sucesso nos cinemas em 1993, com atuação do saudoso Robin Williams, a história foi adaptada para os palcos em 2019 e chegou à Broadway em 2021, conquistando indicações aos prêmios Tony, Drama Desk e Outer Critics Circle. O espetáculo, que também passou por Londres e realizou uma turnê norte-americana, narra a comovente e divertida história de Daniel Hillard, um pai que, após um divórcio difícil, se disfarça como a adorável e excêntrica babá britânica, Sra. Doubtfire, para poder ficar mais próximo de seus filhos.

Apesar da atmosfera de encantamento e diversão que envolve essa superprodução deslumbrante, com números musicais enérgicos, cenários grandiosos, efeitos especiais, trocas rápidas de menos de um minuto e dezenas de figurinos, há uma expectativa que traz à tona reflexões mais profundas sobre o verdadeiro significado de estar presente na vida de outra pessoa, além da ressignificação do amor e das relações, e do uso do humor como forma de lidar com questões emocionais.

Em seu segundo musical, Eduardo Sterblitch, que estreou no gênero com o recente sucesso “Beetlejuice”, assume o duplo desafio de dar vida à Daniel e também a famosa Babá, que o levou a passar por um processo minucioso e complexo de scanner 3D, com próteses feitas sob medida no exterior, para os momentos de transformação. Multifacetado, o artista, que vem conquistando público e crítica com sua versatilidade, imprimindo personalidade a cada novo trabalho, estará em cena ao lado de Thais Piza, responsável por dar vida à ex-esposa Miranda, além de Lara Suleiman no papel da filha mais velha Lydia Hillard, Guilherme Ribeiro como Christopher e Bibi Valverde como a pequena Natalie. As crianças serão interpretadas também por Bernardo Destri e Matheus Dantas, e Valentina Reis e Malu Miranda, que se revezam nos papéis.

O elenco conta também com o estreante nos musicais, Rainer Cadete, na pele do Tio Frank Hillard, e que assume ainda a função de cover de Daniel/Euphegenia Doubtfire; Rafael Aragão vive Stuart Dunmire, Willian Sancar vive André Mayem, Diego Becker vive Mr. Jolly, Simone Centurione vive a Sra. Wanda Sellner e Giovanna Sassi vive Janet Lundy, além de Rhuan Santos, Thadeu Torres, Dino Fernandes, Julie Duarte, Fabi Figueiredo, Duda Carvalho, Natasha Villar, Pietro Borba, Bruna Lemberg, Fábio Brazile, Madson de Paula e Mari Marques.

Já o time de criativos brasileiros traz profissionais renomados como Tadeu Aguiar na direção, Marcelo Vasquez na direção residente, Liliane Secco na direção musical, Sueli Guerra na coreografia, Rogério Falcão na cenografia, Ney Madeira e Dani Vidal nos figurinos, Gabriel D’Angelo no design de som, Paulo César Medeiros no design de luz, Anderson Bueno e Feliciano San Roman no visagismo, Leigh Cranston na técnica da prótese cênica, Rob Smith na maquiagem de prótese cênica e Victor Mühlethaler nas versões em português.

“Uma Babá Quase Perfeita – O Musical” é apresentado pelo Ministério da Cultura e BB Seguros, com patrocínio da Mobilize, BNY e Robert Half, apoio da Zeentch, Todeschini e Ótica Chilli Beans, e tem Radisson Barra como hotelaria oficial. A produção é da Touché Entretenimento.

SERVIÇO – RIO DE JANEIRO:

Estreia: 03 de outubro

Local: Teatro Multiplan – Shopping VillageMall

Av. das Américas, 3900 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ

Temporada até 24 de Novembro

Sessões de quarta a domingo (Não haverá sessão dia 26 e 30/10)

Horários:

Quartas, Quintas e Sextas: 20h

Sábados: 16h e 21h

Domingos: 16h e 20h30

Preços:

Plateia Vip: R$ 350,00 (inteira) / R$ 175,00 (meia)

Plateia: R$280,00 /R$140,00

Plateia Superior: R$ 180,00 (inteira) / R$90,00 (meia)

Frisa: R$120,00/ R$60,00 (meia)

Camarote: R$120,00 (inteira) / R$ 60,00 (meia)

Ingresso Popular: R$39,60 (inteira)/ R$19,80 (meia)

*Ingressos Populares mediante à disponibilidade

Vendas: Site Sympla (com taxa de conveniência) ou Bilheteria local oficial

https://bileto.sympla.com.br/event/93487

Duração: 2h30min (com intervalo de 15 min)

Classificação etária: Livre

Vantagens para clientes do BB Seguros e Colaboradores:

Clientes BB Seguros e Colaboradores possuem condição especial com desconto de 50% na compra do ingresso, mediante a utilização do cupom enviado pela empresa. A ação é limitada a 4 ingressos por CPF.

SERVIÇO – SÃO PAULO:

Estreia: 12 de março de 2025

Local: Teatro Liberdade

Rua São Joaquim 129 – Bairro: Liberdade/SP (70m do metrô São Joaquim.

Temporada até 11 de maio/25.

Sessões: De quarta a domingo (Não haverá sessão dia 15/03/25)

Horários:

Quartas, Quintas e Sextas: 20h

Sábados: 16h e 20h30

Domingos: 16h e 20h30

Preços:

Plateia Premium: R$ 380,00 (inteira) / R$ 190,00 (meia)

Plateia: R$300,00 (inteira) /R$150,00 (meia)

Balcão A Visão Prejudicada: R$ 170,00 (inteira) / R$85,00 (meia)

Balcão A: R$240,00 (inteira)/ R$120,00 (meia)

Balcão B: R$190,00 (inteira) / R$95,00 (meia)

Vendas: Site Sympla (com taxa de conveniência) ou Bilheteria local oficial

https://bileto.sympla.com.br/event/96805/d/270432

Duração: 2h30min (com intervalo de 15 min)

Classificação etária: Livre