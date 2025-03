Superior Tribunal Militar faz homenagem a presidentes do PT

Na próxima quarta-feira, 26, o Superior Tribunal Militar (STM) realizará uma cerimônia de condecoração que promete ser marcante, mesmo enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro enfrenta seu segundo dia de julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) por sua suposta participação em um inquérito relacionado a um golpe. O evento ocorrerá no Clube do Exército, em Brasília, e será presidido pela ministra Maria Elizabeth Rocha, a primeira mulher a assumir a liderança do STM.

Durante a cerimônia, além do presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), senador Humberto Costa, e do ex-presidente da legenda, deputado Rui Falcão, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o ministro Flávio Dino, membro do STF, também serão homenageados. Além deles, três ministros que compõem o governo de Luiz Inácio Lula da Silva receberão a Ordem do Mérito Judiciário Militar.

A ministra Rocha se manifestou sobre os crimes militares que envolvem Bolsonaro, afirmando: “Identifico alguns crimes militares atribuídos a Bolsonaro, mas cabe ao Ministério Público Militar determinar as responsabilidades”. Essa declaração ressalta a função da justiça militar e o papel do Ministério Público na análise de eventuais transgressões.