Superfavorito, sueco vai à final descansando no salto com vara

O sueco Armand Duplantis é um dos maiores favoritos ao ouro nos Jogos Olímpicos de Paris, dentre todos os atletas de todas as modalidades. Neste sábado, no Stade de France, ele mostrou o porquê.

Ele não apenas se classificou para a final em primeiro lugar, como também usou a prova para descansar, aquecer e bater papo.

O índice técnico para alcançar a final era de 5,80m. Caso ele não fosse alcançado, os 12 atletas mais bem qualificados avançaram para a disputa por medalhas.

Duplantis assistiu a grande parte da prova sentado: ele esperou que os rivais saltassem com o sarrafo em 5,40m, sem se mover. Fez um salto de 5,60m, para aquecer e voltou a assistir à prova junto dos outros competidores.

Depois, quando vários rivais já tinham ficado pelo caminho, fez um salto de 5,75m, levantando a torcida — sueca e francesa — que foi vê-lo. Como ninguém tentou saltar acima da marca, o trabalho estava encerrado.

Duplantis colocou o tênis na mochila e deu por encerrada a prova.

O sueco, de 24 anos, é recordista mundial com 6,23m. Em Tóquio, ele levou o ouro com 6,02m, a um centímetro do recorde olímpico de Thiago Braz, no Rio-2016.

Em Paris, Duplantis mira alto: ele quer bater a melhor marca olímpica e, quem sabe, superar também o recorde mundial.

“Claro que eu quero quebrar, porque eu acho que é muito possível. Eu achei que era muito possível a última vez, mas eles tiveram uma progressão de altura. Acho que a coisa mais importante é ganhar o ouro, mas o recorde olímpico é, talvez, a única coisa que ainda não tenho, então vamos fazer com que isso aconteça”, disse Duplantis à imprensa brasileira.

Pelo visto nas eliminatórias, a competição de Duplantis é mesmo contra as melhores marcas da história. A briga dos rivais será para estar ao lado do sueco no pódio.