Supercopa Masculina de Voleibol inicia temporada nesta sexta-feira (18), em São Luís (MA)

O ministro do Esporte, André Fufuca, destacou que a realização de um dos maiores eventos do vôlei no estado é uma oportunidade de descentralizar e disseminar o esporte pelo país. “Este é um momento histórico para o esporte brasileiro. Levar uma competição desse nível ao Nordeste reforça nosso compromisso com a descentralização dos grandes eventos esportivos e oferece à população de todas as regiões a chance de vivenciar o melhor do nosso voleibol. A Supercopa é uma excelente oportunidade para promover o esporte, incentivar a prática esportiva e inspirar jovens talentos locais”, afirmou Fufuca.



O presidente da Federação Maranhense de Voleibol, Ricardo Lins, ressaltou que a realização da competição inédita no estado é uma chance de fomentar a prática esportiva na região. “Esse evento deixa um legado para os atletas estudantes e além disso, o torneio estimula o desenvolvimento do esporte no estado e motiva estudantes que sonham em se tornar atletas de alto rendimento, além de incentivar outros jovens a praticarem a modalidade”, declarou Lins.



Capacitação de atletas

Cerca de 30 atletas da categoria de base do voleibol maranhense estão participando de uma experiência única para suas carreiras. Por meio de uma parceria entre o Ministério do Esporte e a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), jovens de 16 a 21 anos estão vivenciando todo o processo de organização da Supercopa Masculina de Voleibol 2024.

Nos dias que antecedem a grande decisão, os atletas têm acesso a diversas capacitações, com aulas teóricas e práticas sobre temas como: pedagogia do esporte, aprendizagem motora, psicologia esportiva, preparação física e prevenção de lesões, além de avaliação física e aspectos técnicos e táticos do voleibol.



A secretária Nacional da Secretaria de Excelência Esportiva, Iziane Marques, destacou a importância da imersão para os jovens atletas. “Participar de um evento da magnitude da Supercopa é uma oportunidade única para o desenvolvimento esportivo. Vivenciar a preparação de um jogo de alto rendimento, aliada à formação técnica e tática, permite que esses jovens compreendam não apenas a importância da excelência dentro de quadra, mas também o valor da disciplina, do trabalho em equipe e da resiliência”, enfatizou Iziane.



A imersão, além de promover o intercâmbio de conhecimento, pode despertar nos atletas o interesse por uma carreira no esporte, seja como jogadores ou em outras funções que compõem o ecossistema esportivo.