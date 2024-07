Supercombo chega em Santos com a turnê “Amianto 10 anos” no sábado (13)

Para comemorar o Dia do Rock e celebrar os 10 anos do álbum “Amianto”, a banda alternativa Supercombo presenteia a cidade de Santos com o primeiro show da turnê em homenagem ao disco. O show acontece no palco do Arena Club, no sábado (13). A abertura dos portões acontece a partir das 19 horas.

A turnê traz o primeiro e mais querido álbum do grupo capixaba na íntegra, com um repertório repleto de sucessos, como o hit “Piloto Automático”, “Sol da Manhã”, “Amianto”, “Soldadinho” e outros.

A banda

Formada no Espírito Santo, a banda tem como integrantes Leo Ramos (voz e guitarra), Carol Navarro (baixo e voz), Paulo Vaz (teclados) e André Dea (bateria).

Desde 2007, os capixabas traduzem sentimentos, emoções diárias e os dilemas dos jovens brasileiros em suas letras. Com uma agenda de shows lotados Brasil afora, a banda carrega fãs de carteirinha que levam os discos na ponta da língua.

Ingressos

Os ingressos estão disponíveis no link Articket/Supercombo, com valores a partir de R$60. Os setores são divididos entre pista, front stage, mezanino e o Amianto Experience.

Estudantes, idosos, professores, deficientes e quem doar 1kg de alimento não perecível na entrada do evento têm direito a meia-entrada. Menores de 18 anos podem entrar acompanhados de um responsável ou com um termo assinado por um responsável legal e reconhecido em cartório.

O Arena Club está localizado na Av. Senador Pinheiro Machado, 33 – Vila Mathias, Santos.

Serviço

Amianto 10 anos – Supercombo

Data: 13/07 – sábado

Horário: Abertura da casa às 19 horas

Ingressos: https://articket.com.br/e/2138/supercombo-em-santos

Local: Arena Club – Av. Senador Pinheiro Machado, 33 – Vila Mathias, Santos.