Superbet é a nova patrocinadora máster do time de vôlei feminino do Fluminense

A Superbet Brasil, plataforma de apostas esportivas online, é a nova patrocinadora máster da equipe feminina de vôlei do Fluminense. A parceria reforça a presença da marca no universo esportivo e será válida por um ano durante a temporada 2024/2025. As atletas do clube carioca estreiam a nova marca nos uniformes em outubro, no campeonato estadual do Rio de Janeiro. Além do vôlei feminino, a Superbet patrocina também as equipes masculina e feminina de futebol do Fluminense desde abril deste ano.

A iniciativa da Superbet tem o objetivo de fomentar e valorizar ainda mais o mercado esportivo brasileiro, independentemente da modalidade. Desde que começou a operação no Brasil, no fim de 2023, a marca patrocina também os elencos masculino de futebol do São Paulo Futebol Clube e do America, do Rio, além dos campeonatos regionais de futebol do Ceará, Bahia e Espírito Santo.

“Estamos muito entusiasmados em firmar essa nova parceria com o Fluminense. Torcemos para que esse investimento proporcione ao time de vôlei feminino todo o suporte para disputar uma competição de enorme visibilidade como a Superliga. Mais uma vez, nosso patrocínio reforça o compromisso da Superbet em investir no esporte e colocar o clube para disputar sempre na parte de cima da tabela e nos playoffs”, destaca Alexandre Fonseca, CEO da Superbet Brasil.

“Firmar essa nova parceria com a Superbet passa pelo entendimento do valor e do tamanho do Fluminense. Somos um clube com muita história e glórias em diversas modalidades. Desejamos que, juntos, Fluminense e Superbet deem continuidade ao caminho de conquistas e fortaleçam ainda mais o nosso time adulto feminino de vôlei”, declara o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt.

Confira aqui o vídeo do anúncio: Link