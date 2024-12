Superávit de R$ 40,8 bilhões em outubro destaca esforços fiscais do governo

As contas do governo central apresentaram um superávit significativo de R$ 40,8 bilhões em outubro, conforme dados divulgados pelo Tesouro Nacional. Este resultado marca o segundo melhor desempenho para o mês desde 1997, ficando atrás apenas de outubro de 2016, quando o superávit ajustado pela inflação foi de R$ 60,5 bilhões. Comparativamente, em outubro do ano anterior, o superávit primário alcançou R$ 18,1 bilhões. Este resultado envolve as contas do Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social.

Ao analisar o acumulado de 2024, observa-se um déficit primário de R$ 64,3 bilhões. Apesar disso, houve uma melhora em relação ao mesmo período do ano passado, quando o déficit nominal totalizou R$ 76,2 bilhões. Para 2024, a meta do governo liderado por Luiz Inácio Lula da Silva é atingir um déficit de no máximo R$ 28,8 bilhões, dentro da margem de tolerância fiscal cujo objetivo central é zerar o déficit. Contudo, com despesas extraordinárias previstas para combater calamidades no Rio Grande do Sul e queimadas, além de pagamentos retroativos ao Judiciário, espera-se que o rombo efetivo atinja R$ 68,8 bilhões.

Em termos de receita líquida para outubro, houve um crescimento real de 10,9%, impulsionado principalmente por aumentos no Imposto sobre a Renda e na Cofins. Por outro lado, as despesas apresentaram uma ligeira queda de 0,7% em termos reais. Notavelmente, houve uma redução nas despesas discricionárias que foi parcialmente compensada por aumentos nos gastos previdenciários e benefícios como o Benefício de Prestação Continuada.

Este cenário reflete um esforço contínuo do governo para equilibrar as contas públicas diante de desafios fiscais significativos. A busca por um equilíbrio fiscal sustentável continua sendo crucial para a estabilidade econômica do país.