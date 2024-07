Superávit comercial paulista cresceu 58% no primeiro semestre, relevam a Fiesp e o Ciesp

No primeiro semestre de 2024, a balança comercial do Estado de São Paulo registrou superávit de US$ 1,2 bilhão, o que significou aumento de aproximadamente 58,5% em relação aos US$ 700 milhões registrados em igual período de 2023. É o que revela levantamento do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), baseado em dados das regionais do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp).

De janeiro a junho, as exportações paulistas foram de US$ 37,32 bilhões, com aumento de 3,6% ante os US$ 36,01 bilhões de 2023. As importações cresceram 0,3%, passando de US$ 36 bilhões para US$ 36,12 bilhões.

Rafael Cervone, presidente do Ciesp e primeiro vice-presidente do Ciesp, salienta que a indústria tem participação significativa no comércio exterior, incluindo produtos de alto valor agregado na pauta das exportações brasileiras. “A contribuição do setor para a geração de divisas e o crescimento econômico será ainda mais expressiva se houver êxito da Nova Indústria Brasil (NIB) e na remoção de empecilhos tributários e outros custos que oneram a produção, cujo peso é muito grande numa atividade que exige investimentos constantes em capacitação de recursos humanos, máquinas, equipamentos e tecnologia”, enfatiza.