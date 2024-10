Super-heróis por um dia: crianças se transformam em bombeiros em ação social no GRAACC

O que era para ser mais um dia de batalha no tratamento oncológico se tornou uma manhã de alegria e descontração para pacientes do hospital do Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (GRAACC). Com uniformes, capacetes e até uma viatura, o Corpo de Bombeiros de São Paulo transformou o centro médico em quartel e os pequenos guerreiros em super-heróis da vida real.

A ação realizada nesta segunda-feira (14), na zona sul da capital, era um sonho de Osvaldo Júnior, bombeiro aposentado há dez anos. Desde 2019, o militar trabalha como farmacêutico voluntário do Graacc. Foi ele quem indicou a visita da corporação ao centro médico, que depois de algumas tentativas se concretizou hoje. Mas a relação entre os dois éra mais antiga do que se imaginava.

“Eu ajudo o Graacc há mais de 20 anos, quando eu servia os bombeiros ainda. Mas eu não conhecia nem a estrutura do hospital. Então quando eu aposentei me inscrevi para ser voluntário do local e me chamaram. Pude ver que aqui as pessoas também trabalham por amor”, diz Júnior.

A ideia da visita chegou até Tatiane Lopes, que trabalha no setor de humanização do hospital. “Foi um dia muito especial. Pude ver no olhar das crianças o quanto elas estavam felizes”, conta. “Toda criança tem seu super-herói, mas hoje elas puderam ver os super-heróis da vida real. Então quem sabe essa ação não acaba despertando a vontade de elas se tornarem um bombeiro também.”

Bombeiros-mirins

Ser um bombeiro já era um desejo de Íris Fantine, de 4 anos, que faz tratamento contra a leucemia. Assim que viu a equipe no hospital, não perdeu tempo em colocar o uniforme dos profissionais e tirar uma foto. “Duas coisas que ela sempre fala é que quer ser médica ou bombeira. Então hoje eu ganhei meu dia. Ela ficou muito feliz, não esperávamos por isso”, disse Jarderson Araújo, pai da criança.

Durante cerca de três horas, personagens infantis, guarda-vidas e uma equipe e mascote do Corpo de Bombeiros passaram pelos setores da brinquedoteca, quimioteca, ambulatório e pronto-atendimento para levar um pouco de carinho e diversão aos pacientes, familiares e funcionários do hospital. Também foram entregues às crianças livros infantis, desenhos para colorir e uma miniatura da viatura dos bombeiros.

A visita também chegou para Gael Rodrigues, de 8 anos, que não se desgrudou do homem-aranha. O pai da criança é de Salvador (BA) e mora na capital paulista há cerca de três meses para cuidar de um tumor cerebral do filho. Para ele, a ação dos bombeiros “quebra um pouco da dura rotina enfrentada pela criança no tratamento”.

João Neto também comenta que todo tipo de apoio é importante, inclusive o que vem da própria família. “Eu raspei o cabelo para ficar igual ao meu filho, para dar apoio para ele. O Gael precisa saber que ele não está sozinho nessa”, diz.

A ação foi finalizada com algumas crianças entrando na viatura dos bombeiros como se estivessem prestes a sair para atender uma emergência. Alguns militares se emocionaram ao término da visita, como a sargento Daiane, que organizou a ação.

“O Corpo de Bombeiros é doação. Não importa onde e quem, a gente está para se doar ao próximo. Acho que é para isso que a gente vive”, admite. “É também enxergar essas crianças como futuros profissionais, mas que agora estão passando por uma situação difícil, por isso, queríamos ajudar elas de alguma forma trazendo um pouco de alegria”, finaliza.