Super Feira será realizada hoje (13) em Diadema

Em sintonia com os festejos juninos e na data em que se comemora o Dia de Santo Antônio, 13 de junho, acontece hoje, quinta-feira, na Praça Lauro Michels, mais uma edição da Super Feira.

A atividade reúne quatro tipos de comércio popular – Feira Noturna, Feira Agroecológica e Solidária, Afrofeira e o Projeto Feira Feira – que geram renda aos moradores de Diadema e que comercializam diferentes tipos de produtos. Entre eles artesanatos, hortifrutis, produtos agroecológicos e alimentos caseiros como bolos, doces, licores, pães e massas.

A Super Feira vai funcionar das 16h às 22h e, além de compras, haverá na praça, show da banda Forró Pesado. A apresentação será aberta para o público e começará por volta das 19h. No repertório ritmos nordestinos, muito forró pé de serra e canções alusivas aos festejos de São João.

Alimentos sem agrotóxicos – Quem for amanhã a Super Feira não deixa de passar nas barracas dos integrantes do Programa Agricultura de Diadema, que vendem hortaliças, chá e temperos fresquinhos.

Os produtos vêm de 33 hortas comunitárias, que ficam em áreas públicas da cidade, e são cultivados de forma agroecológica. O programa, iniciativa municipal, é gerenciado pela Secretaria de Segurança Alimentar.

A Feira Noturna permanece na Praça Lauro Michels até a segunda quinzena de junho, em mais duas datas: dias 20/6 e 27/6. O horário de funcionamento será o mesmo: das 16h às 22h.

A partir do dia 4 de julho o ponto de economia voltará a ser realizado no seu local de origem, a Praça da Moça, assim como a Super Feira que é uma parceria entre as secretarias de Segurança Alimentar, Cultura, e a pasta de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. A mudança temporária de lugar foi em razão da Festa Junina que todo ano acontece na Praça da Moça.

Para saber mais sobre os festejos acesse:

https://portal.diadema.sp.gov.br/diadema-celebra-mais-um-sao-joao-com-musica-e-solidariedade