Super Copa Pioneer Netshoes terá grande final entre Cidade Tiradentes e Vic Vic, em Diadema

A Super Copa Pioneer Netshoes 2024 terá sua grande final disputada no próximo domingo, 29, na Arena Inamar, em Diadema. A expectativa é que mais de 10 000 torcedores acompanhem a disputa inédita entre o Cidade Tiradentes – representante do bairro de mesmo nome – e o Vic Vic, da Vila Prudente, ambos em São Paulo. Para assistir ao jogo, todos aqueles que retiraram os ingressos – já esgotados – doaram 1kg de alimento não-perecível.

Além da oportunidade de receber o título de campeão 2024, os finalistas receberam chuteiras da Puma para jogar no domingo. Durante o ano, o CDC Parque Doroteia e Arena Santa Amélia – palco das disputas – foram reformados para levar mais conforto às torcidas, além de outras ações sociais feitas nos locais durante toda a competição, conhecida como Liga dos Campeões da Várzea.

“Proporcionar esse momento especial para toda a comunidade envolvida com a Super Copa Pioneer Netshoes traduz o nosso posicionamento de marca”, afirma Gabriele Claudino, diretora de marketing do e-commerce esportivo do grupo Magalu. “Esse é o terceiro ano da nossa parceria e queremos fazer muito mais para promover a adoção de um lifestyle esportivo pela maior quantidade possível de pessoas”.

Dentre as ativações da marca no evento haverá o campeonato de embaixadinhas, onde os vencedores ganharão uma bola de futebol de presente e, no intervalo do jogo, bolas de futebol com vouchers de até 500,00 serão lançadas para a torcida. Os torcedores também poderão usar o cupom PIONEER10 e ganhar 10% de desconto na categoria de futebol no site.

Esta será a oitava edição da competição, que premiará com 150 mil reais o time vencedor e dará 50 mil reais para o segundo colocado. Durante a fase de grupos, o torneio teve transmissão realizada pela Rádio Craque Neto e, para a final, a disputa terá parceria do Podpah, maior podcast do país.

Dos mais tradicionais aos novatos da várzea, 80 times da Grande São Paulo disputaram as duas vagas para a final. No ano passado, a grande final aconteceu, pela primeira vez, em um estádio profissional. O local escolhido foi o Allianz Parque.