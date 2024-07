Super Cérebro realiza evento de aprendizagem e neurociência

O Grupo Super Cérebro realiza o Super Congresso Internacional de Aprendizagem e Neurociência, nos dias 22, 23 e 24 de julho. O evento gratuito será realizado de forma on-line, a partir das 19h com a presença de 14 especialistas, nacionais e internacionais, em áreas como neurociência, psicologia e pedagogia. Para participar é necessário preencher um formulário de inscrição.

A programação do evento inclui palestras fundamentais sobre diversos aspectos da aprendizagem, abordando temas altamente pertinentes para o cenário atual, como Psicologia no Contexto Escolar, Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua (ETCC) no Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Educação Transformadora, Autonomia Infantil, e Ensino para Crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), entre outros. Para Renata Aguilar, diretora pedagógica do Grupo Super Cérebro, essas palestras são essenciais para compreender as questões e desafios contemporâneos que as temáticas envolvem, oferecendo perspectivas e embasamento para toda a comunidade.

De acordo com Aguilar, o evento terá emissão de certificado e é voltado para professores, neuropsicopedagogos, pessoas com TEA, fonoaudiólogos, pediatras e pessoas com interesse sobre aprendizagem. “Nosso objetivo principal é levar informações de qualidade com evidências científicas para todos, desde especialistas e educadores até pais. Apesar de ser um Congresso mais técnico, ele é aberto para o público em geral”, afirma.

A especialista destaca que mesmo despertando muito interesse, vários dos temas escolhidos para compor a grade de programação do evento, não são muito acessíveis. “Preparamos este encontro porque, atualmente, estamos imersos em uma nova realidade de inclusão e se faz necessário que o conhecimento esteja ao alcance do maior número de pessoas. São temas de muita relevância, tanto para os pais quanto para educadores e especialistas”, pontua. “Vejo que será uma oportunidade de conhecimento, aprofundamento de assuntos e debate sobre temáticas cada vez mais presentes e importantes no nosso contexto social, familiar e do mercado de trabalho”, acrescenta Aguilar.

Sobre a proposta do congresso, Aguilar esclarece que foram escolhidos profissionais pela qualidade do trabalho que realizam em instituições acadêmicas, em consultórios e em escolas. “Todos os palestrantes são mestres, doutores ou especialistas em suas áreas de atuação, e referências nos assuntos que serão abordados nestes dias”, indica.

O Método Super Cérebro

O Método Super Cérebro é um método educacional para o desenvolvimento de habilidades cognitivas e socioemocionais aplicável a todas as idades. A metodologia de ensino está baseada na Teoria das Inteligências Múltiplas, de Howard Gardner, e foi criada, após pesquisas no Japão e em Harvard (EUA), para estimular e desenvolver habilidades pouco exploradas pelos métodos de ensino tradicionais. O formato utiliza ferramentas como Soroban (ábaco japonês), jogos de tabuleiro premiados e atividades diversas.

A metodologia trabalha concentração, planejamento, organização, memória, raciocínio lógico-matemático, habilidades socioemocionais e cognitivas, liderança, cálculo mental, autoestima, autoconfiança, coordenação motora, percepção visual, atenção, memória e socialização, com o objetivo de proporcionar uma melhor qualidade de vida e desenvolvimento.

Para saber mais, basta acessar: supercerebro.com.br