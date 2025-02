Super Bowl tem transmissão especial no Boteco São Bento de Santo André

No domingo, dia 9 de fevereiro de 2025, às 20h30 (Brasília), Nova Orleans é palco do aguardado Super Bowl LIX, reunindo duas equipes de destaque e torcidas fervorosas do futebol americano. Enquanto isso, em Santo André, os fãs podem acompanhar cada lance no Boteco São Bento, que prepara uma transmissão especial para o evento.

O local, localizado na Rua das Bandeiras, 16, no bairro Jardim, é conhecido por seu ambiente espaçoso e confortável. Com capacidade para 280 pessoas em uma área de 500 m², o bar dispõe de mesas e cadeiras estrategicamente posicionadas para proporcionar uma excelente visualização dos três telões, ideais para acompanhar eventos esportivos de grande porte.

Para acompanhar a partida, o cardápio tem clássicos como a Costela do Pecado, a Picanha Floriano e os Bolinhos de Costela São Bento. Além disso, a casa se destaca pelo chope com colarinho e temperatura exata, e uma carta de drinks assinada pelo mixologista Laércio Zulu, trazendo criações autorais que prometem surpreender os paladares.

Um dos momentos mais esperados do Super Bowl LIX é o show do intervalo, que este ano traz o rapper Kendrick Lamar, vencedor de 17 prêmios Grammy, ao lado da cantora SZA, com quem já colaborou em sucessos anteriores, como o recente “Luther”.

“O evento atrai não apenas fãs de futebol americano, mas também aqueles interessados no show do intervalo. A edição de 2024 atraiu cerca de 210 milhões de espectadores no mundo”, destaca Ronaldo Camelo, sócio do Grupo Saints, responsável pelo Boteco São Bento.

Para aproveitar a experiência completa, entre em contato com a central de reservas do Boteco São Bento pelo telefone (11) 3167-7774, que atende de segunda a sexta-feira em horário comercial.