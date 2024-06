Sumitomo Rubber revoluciona a indústria com pneus inteligentes e sustentáveis

Com a ascensão dos veículos elétricos, autônomos, serviços de carsharing e ridesharing, a indústria automotiva está passando por uma transformação significativa no papel dos veículos.

Consequentemente, os requisitos funcionais e de desempenho dos pneus estão evoluindo rapidamente. De olho no futuro, o Grupo Sumitomo Rubber, fabricante da marca Dunlop Pneus no Brasil, está avançando ativamente em pesquisa e desenvolvimento sob o seu conceito de pneu inteligente, com esforços contínuos da empresa para desenvolver as diversas tecnologias que moldarão os pneus do futuro. A empresa busca expandir o potencial dos pneus, criando produtos que respondam não apenas às condições da superfície da estrada, mas também a outras condições futuras e ambientais.

Tecnologia Active Tread: Segurança e Desempenho em Qualquer Condição

Como os pneus são a única parte do veículo que entra em contato direto com o solo, o Grupo Sumitomo Rubber está trabalhando para estabelecer uma nova tecnologia que responda a mudanças repentinas nas condições da superfície da estrada, alterando ativamente as características funcionais da borracha da banda de rodagem para otimizar o desempenho do pneu no solo de acordo com as condições climáticas, garantindo assim uma direção segura ininterrupta.

Active Tread é uma tecnologia na qual um composto químico especial é misturado à borracha da banda de rodagem, que por sua vez interage com o ambiente conforme a temperatura e o nível de umidade do pavimento em que o veículo está circulando. Quando a temperatura desse ambiente diminui, com a presença de neve ou frio intenso, a borracha da banda de rodagem se ajusta ficando mais macia para aumentar a aderência à superfície de contato. Do mesmo modo, quando o veículo circula sob chuva intensa ou transpondo áreas com acúmulo de água, a borracha da banda de rodagem também se ajusta, tornando-se mais flexível e melhorando a aderência ao solo. Em condições ensolaradas ou quentes, o pneu retorna à sua rigidez original.

A tecnologia foi apresentada pela primeira vez em novembro do ano passado no stand da Dunlop no evento Japan Mobillity Show 2023 realizado em Tokyo no Japão, e a Sumitomo Rubber Industries lançará no final de 2024. O Grupo ainda avalia a expansão para suas demais fábricas no mundo. A iniciativa inovadora desafia a sabedoria convencional da indústria, que acredita que pneus ficam escorregadios em estradas molhadas ou em dias de neve.

Alcançar um baixo consumo de energia e um comportamento ideal em condições de chuva em veículos elétricos apresenta um paradoxo de engenharia desafiador. Com a Active Tread, os pneus Dunlop conseguem alcançar ambos, mantendo-se à frente do mercado global.

Tecnologia Sensing Core: Monitoramento em Tempo Real

A Sumitomo Rubber Industries também possui a tecnologia Sensing Core, desenvolvida em 2017, que transforma os pneus em sensores que visualizam as condições da superfície da estrada em tempo real utilizando matérias-primas ecológicas e sustentáveis. Esta tecnologia coleta dados em tempo real sobre as condições da estrada, desgaste dos pneus, carga e pressão do ar, usando a velocidade de rotação dos pneus e a quantidade de deslizamento na superfície da estrada como indicadores-chave.

A Sumitomo Rubber do Brasil, detentora das marcas Dunlop, Falken e Sumitomo no país, também se destaca no mercado com tecnologias avançadas em seu processo de fabricação. A empresa foi a primeira do Grupo Sumitomo Rubber a adotar em 100% de sua produção um processo que revoluciona o método convencional de fabricação de pneus, que é a tecnologia TAIYO (Sun) System, sistema de fabricação de pneus sem emenda nas partes de borracha, que aumenta a produtividade e a qualidade dos pneus.

“Vislumbramos um futuro onde as tecnologias Active Tread e Sensing Core da Dunlop revolucionarão os padrões de segurança e desempenho dos pneus, proporcionando tranquilidade e eficiência para todos os motoristas, independentemente das condições das estradas,” afirma Rodrigo Alonso, Diretor Nacional de Vendas e Marketing da Dunlop Pneus no Brasil. Ele acrescenta: “O Grupo Sumitomo Rubber está empenhado em criar condições mais sustentáveis para as futuras gerações.”