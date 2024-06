Sumitomo Rubber investe em inspeção de pneus aperfeiçoando o desempenho de seus produtos

Como parte do escopo do trabalho técnico da empresa e de formação com as equipes de seus distribuidores, a Sumitomo Rubber do Brasil (SRB), detentora das marcas Dunlop, Falken e Sumitomo no país, divulga a consultoria de inspeção de pneus que faz parte de sua estratégia para aperfeiçoar a performance dos produtos e fortalecer os laços com os clientes.

A iniciativa tem como objetivo principal monitorar de perto a performance dos pneus, identificar fatores que possam afetar negativamente seu desempenho e oferecer às frotas recomendações de melhorias que possam prolongar a vida útil do produto. Nesse serviço a empresa utiliza ferramentas eletrônicas de calibragem e medidores de sulco, integrados a um sistema tecnológico de gestão de pneus que é acompanhado pelos consultores da Sumitomo.

Esse processo não só demonstra o compromisso da empresa com a qualidade, mas também evidencia sua dedicação em fornecer soluções completas para as operações de transporte urbano e de carga. A Sumitomo Rubber do Brasil entende que a eficiência no transporte é crucial para a economia e para a satisfação dos clientes. Por isso, a empresa investe continuamente em tecnologias de ponta e em treinamento especializado para suas equipes e distribuidores. As ferramentas eletrônicas de calibragem e os medidores de sulco são apenas uma parte do arsenal tecnológico utilizado para garantir que os pneus estejam sempre em condições ideais de uso. Além disso, a empresa oferece suporte contínuo e personalizado, adaptando suas recomendações às necessidades específicas de cada frota, o que resulta em uma operação mais segura, econômica e sustentável.

Os clientes têm respondido positivamente a essa iniciativa, especialmente aqueles que buscam reduzir custos e otimizar recursos. Eles valorizam as projeções quilométricas e os dados reais fornecidos pela empresa, que os auxiliam em suas decisões operacionais. A precisão das projeções quilométricas permite que os gestores de frota planejem melhor a manutenção e a substituição dos pneus, evitando paradas inesperadas e aumentando a eficiência operacional. Além disso, os dados coletados durante as inspeções fornecem uma visão detalhada do desempenho dos pneus em diferentes condições de uso, ajudando os clientes a identificar oportunidades de melhoria e a implementar práticas de gestão mais eficazes.

Além de beneficiar os clientes, as inspeções também proporcionam à Sumitomo insights valiosos sobre o mercado. Ao coletar dados sobre seus próprios produtos e dos concorrentes, a empresa ganha uma compreensão mais profunda das tendências e oportunidades de melhoria contínua.

“Essa abordagem faz parte do compromisso da Sumitomo com a qualidade e inovação. Ao investir em serviços como esse, a empresa reafirma seu compromisso em fornecer soluções completas para seus clientes e consolida sua posição na indústria de pneus”, afirma Rodrigo Alonso, Diretor Nacional de Vendas e Marketing da Dunlop Pneus.