Sumitomo Rubber do Brasil é premiada como Lugar Mais Incrível para Trabalhar pelo Segundo ano consecutivo

A Sumitomo Rubber do Brasil (SRB), fabricante das marcas de pneus Dunlop, Falken e Sumitomo no país, foi novamente reconhecida como um Lugar Mais Incrível para Trabalhar. A premiação foi conquistada após a participação bem-sucedida na pesquisa FIA Employee Experience – FEEx, que busca identificar e reconhecer empresas que investem em ambientes de trabalho positivos e produtivos.

A SRB encerrou sua Pesquisa de Clima com uma taxa de participação de 91%, demonstrando o engajamento e a satisfação de seus colaboradores. Este resultado é um testemunho do ambiente colaborativo e da cultura organizacional cultivados pela empresa.

A pesquisa FIA Employee Experience – FEEx avalia uma série de critérios, incluindo a cultura organizacional examinando a qualidade das interações entre colaboradores e líderes.

Desenvolvida ao longo de 40 anos pela Fundação Instituto de Administração (FIA), a metodologia de avaliação é reconhecida por sua eficácia em identificar empresas que são verdadeiramente lugares incríveis para trabalhar.

O reconhecimento da SRB destaca suas práticas exemplares e seu compromisso contínuo em proporcionar um ambiente de trabalho onde as conquistas são celebradas com entusiasmo e as oportunidades de crescimento pessoal e profissional são priorizadas.

“A certificação confirma o compromisso da Sumitomo Rubber do Brasil de manter um ambiente de trabalho baseado na confiança, desafios e valorização das pessoas. Este reconhecimento nos motiva a continuar investindo no desenvolvimento pessoal e profissional de nossa equipe, garantindo um Lugar Incrível para Trabalhar!” explica João Alexandre Wollmann, Gerente Sênior de Recursos Humanos.

Novembro de 2024

