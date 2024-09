Sumitomo Rubber do Brasil conquista Ouro em Sustentabilidade

A Sumitomo Rubber do Brasil, fabricante dos pneus Dunlop, Falken e Sumitomo, celebra a conquista do selo Ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol, uma importante certificação que reconhece o compromisso das empresas em medir e gerenciar suas emissões de CO2, contribuindo para o combate às mudanças climáticas. Essa conquista reflete os esforços contínuos da empresa em implementar práticas sustentáveis e fortalecer sua imagem positiva junto aos stakeholders.

O Programa Brasileiro GHG Protocol, gerido pela Fundação Getúlio Vargas, é uma ferramenta que adapta o cálculo de emissões de CO2 global à realidade brasileira. O selo Ouro, a mais alta certificação do programa, destaca as empresas que reconhecem suas emissões e estão ativamente engajadas em iniciativas de sustentabilidade. Para a Sumitomo Rubber do Brasil, essa conquista reforça seu compromisso com os princípios de ESG.

As principais iniciativas realizadas pela área de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (HSE) da empresa em conjunto com o time de Projetos, incluíram:

Inventário de emissões: um levantamento detalhado das emissões de CO2 do escopo 1 e 2 da unidade fabril em Fazenda Rio Grande e do escritório comercial em São Paulo, incluindo o consumo de combustíveis, gases refrigerantes e energia elétrica.

Auditoria externa: para garantir a veracidade das informações, um auditor visitou a unidade fabril e o escritório para confirmar os dados.

Conscientização dos colaboradores: foram realizadas ações para sensibilizar os funcionários sobre a importância do tema.

Redução de emissões: implementação de projetos específicos visando a redução das emissões de CO2.

Aquisição de I-REC: a compra de certificados de energia renovável (I-REC) para a fábrica e o escritório comercial em São Paulo.

“Receber uma certificação de gestão de emissões de CO2 vai além de uma simples conformidade. Ela posiciona a empresa como protagonista na luta contra as mudanças climáticas e fortalece sua sustentabilidade a longo prazo, impactando positivamente o meio ambiente, a sociedade e o próprio sucesso do negócio”, comenta Karina Fujino, Gerente de Engenharia de Projetos da Sumitomo Rubber do Brasil.

Ao receber o selo Ouro, a Sumitomo Rubber do Brasil segue seu forte posicionamento de estratégias e metas que contribuirão para a neutralidade de carbono nos próximos anos. Essa conquista é um passo importante, para identificar a posição atual da empresa e traçar um caminho claro rumo a um futuro sustentável.

“Acreditamos que o primeiro passo para qualquer melhoria é saber onde você está, para em seguida definir aonde quer chegar e, por fim, elaborar estratégias claras para alcançar seus objetivos. O selo Ouro é a certeza de onde estamos, permitindo-nos olhar para nossos targets e desenvolver a melhor estratégia para a neutralidade de carbono em 2050”, afirmou Kassielle de Souza Barichello, Gerente de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da Sumitomo Rubber do Brasil.

A Sumitomo Rubber do Brasil, demonstra, na prática, que o sucesso nos negócios e a responsabilidade ambiental caminham lado a lado. A empresa segue empenhada em liderar pelo exemplo, inspirando outras empresas a seguirem práticas sustentáveis e contribuírem para um futuro mais verde.